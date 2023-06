Porto Alegre Palestrantes nacionais falarão sobre gestão de condomínio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

SindEXpo, que ocorre 23 e 24 de junho, em Porto Alegre, vai reunir palestras com importantes nomes do setor condominial Foto: Reprodução SindEXpo, que ocorre 23 e 24 de junho, em Porto Alegre, vai reunir palestras com importantes nomes do setor condominial (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com o tema “A Profissionalização e a Excelência na Gestão Condominial”, nos dias 23 e , no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, das 10h às 20h, com entrada franca, ocorre a SindExpo 2023, considerada a maior feira de negócios para condomínios e síndicos do Brasil. Para atrair o interesse de quem administra um condomínio, diversas palestras estão programadas para os dois dias de evento.

Outro problema, que vai além das relações, é a ausência de instrumentos de gestão, que pode demandar erros, desconfianças, conflitos e até mesmo responsabilizações ao síndico. Devido às inúmeras atribuições que o Gestor possui é imprescindível que ele conte com apoios externos de outros profissionais.

A Contadora, CEO do Grupo Lordêlo de Contabilidade, especialista em Auditorias e Consultorias com Compliance e Governança para Condomínios, Michele Lordêlo, ministrará a palestra Auditoria como diferencial na segurança e qualidade da Gestão.

A valorização da sindicatura não pode passar apenas por campanhas motivacionais. O mercado separa os bons profissionais dos amadores pelos seus resultados, e o que vai continuar atraindo os melhores para a gestão condominial e elevando a barra do profissionalismo é uma remuneração meritocrática, compatível com essa entrega.

Na palestra Remuneração Variável: o Merecido Bônus do Síndico que Entrega Resultados, Sérgio Gouveia, Administrador de empresas com MBA em finanças condominial, aponta possíveis caminhos para se atingir esse objetivo.

Mas afinal, como alcançar a excelência na gestão condominial? Na palestra Sucesso vs Excelência, Fábio Barletta, autor dos livros “Gestão condominial eficiente” e os “Os segredos do síndico de sucesso”, apresentará um panorama do mercado atual e os passos a serem desenvolvidos pelos síndicos rumo ao sucesso profissional.

A visitação da feira é gratuita, com a doação de 1kg de alimento. Os valores das palestras são de R$ 80,00 por dia (R$ 120,00 o passaporte para os dois dias).

SERVIÇO

O que: SindExpo 2023

Data: 23 e 24 de junho

Horário: 10h às 20h

Local: BarraShoppingSul (Av Diário de Notícias, 300 – Cristal, Porto Alegre)

Ingressos: visitação da feira é gratuita com a doação de 1kg de alimento

– Os valores:

– R$ 80,00 (por dia)

– R$120,00 (os dois dias)

INFORMAÇÕES: www.sindexpo.com.br

