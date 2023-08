Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Lula planeja usar desfiles do 7 de Setembro como contraponto aos eventos promovidos por Bolsonaro. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ressignificação cívica

Aliados do presidente Lula afirmam que ele deve utilizar o desfile cívico-militar do dia 7 de setembro como um contraponto aos eventos realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na data. A promoção de uma ampla cerimônia sem conotação partidária visa desassociar os movimentos do dia em questão da gestão federal anterior.

Preservação social

Durante a abertura da Cúpula da Amazônia em Belém (PA), nesta terça-feira, o presidente Lula pautou seu discurso com questões sociais da população que vive em torno da floresta. Ele destacou que as ações de preservação ambiental na região não podem ser concebidas sem levar em conta as demandas dos povos que a habitam.

Soberania brasileira

Lula destacou também em seu discurso na cúpula o papel da floresta amazônica como um “passaporte” para uma relação mais simétrica no contexto global. A fala ocorre em meio ao movimento que o governo brasileiro realiza para se impor no cenário internacional, mantendo sua soberania sobre a Amazônia.

Participação cancelada

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou sua participação na Cúpula da Amazônia, nesta terça-feira, em função de uma infecção no ouvido. O líder sul-americano enviou sua vice, Delcy Rodríguez, como representante venezuelana no evento.

Novo PAC

Os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, apresentaram nesta terça-feira às lideranças do Congresso o texto do novo PAC do governo federal. O programa, o qual reúne uma série de obras de infraestrutura em todo país, será lançado oficialmente pelo governo na sexta-feira.

Avanço previsto

O relator do novo arcabouço fiscal da União na Câmara, deputado Claudio Cajado (PP-BA), declarou nesta terça-feira que acredita que a discussão do texto pode acontecer na próxima semana. Ele destacou que após uma reunião de deputados com lideranças do governo na próxima segunda-feira será estabelecido um consenso para avançar com a discussão na Casa.

Porte de drogas

O ministro do STF, Gilmar Mendes, liberou nesta terça-feira para julgamento a ação que discute a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Ao encaminhar o documento, o magistrado sugeriu que a análise do caso seja retomada na próxima semana.

Minuta golpista

Em depoimento à CPMI dos Atos Golpistas, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirmou nesta terça-feira que a minuta golpista encontrada em sua casa é “fantasiosa” e que desconhece o autor do texto. Ele justifica a posse do material afirmando que recebia documentos de diversas fontes e que o documento em questão não teria ido para a lixeira “por mero descuido”.

Indicação para embaixadas

A Comissão de Relações Exteriores do Senado realiza nesta quinta-feira a sabatina de cinco diplomatas indicados pelo presidente Lula para representar o Brasil no exterior. Entre os postos relacionados estão as embaixadas na Suécia, no Catar, nas Filipinas, em Mianmar e na Bósnia e Herzegovina.

Dívidas dos Estados

Dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam que a União pagou R$703 milhões em dívidas atrasadas de seis unidades federativas, incluindo o RS, durante o mês de julho. Os valores são repassados a partir do papel do governo federal como garantidor dos estados e municípios em operações de crédito.

Feira do Livro

O governo estadual anunciou nesta terça-feira o repasse de R$200 mil para auxiliar no financiamento da Feira do Livro de Porto Alegre. O anúncio ocorre após o montante de R$870 mil, solicitado pela Câmara Rio-grandense do livro via Lei de Incentivo à Cultura, ter sido negado pelo Conselho Estadual de Cultura.

Reposição inflacionária

Policiais civis do RS iniciaram uma mobilização nesta terça-feira em todo o Estado reivindicando a reposição das perdas inflacionárias em sua remuneração. A categoria solicita ainda que seja determinado o descongelamento de promoções na corporação em que atuam.

Criminalização de protesto

Os servidores da Polícia Civil haviam inicialmente programado uma paralisação de 48 horas, mas o movimento foi proibido a partir de decisão judicial solicitada pelo governo do Estado. Representantes do sindicato da categoria manifestaram descontentamento com a ação, a qual descreveram como “criminalização do movimento dos trabalhadores”.

Qualificação do trabalho

A prefeitura de Porto Alegre instalou nesta quarta-feira uma Secretaria Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional. A pasta, conduzida pelo ex-deputado Tiago Simon, visa qualificar a mão de obra na Capital, através do fortalecimento de políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.

Leilão eletrônico

A Secretaria de Administração e Patrimônio leiloou nesta terça-feira oito lotes municipais localizados no Complexo do Porto Seco, na Zona Norte da Capital. O processo, destinado especificamente a empresas dos setores de logística industrial e transporte, representa a segunda leva de terrenos do local leiloados pela prefeitura em 2023.

Carências na educação

A Comissão de Economia da Câmara de Porto Alegre recebeu nesta terça-feira os conselhos municipais de Educação e do Fundeb para dialogar sobre a aplicação de recursos públicos na área. As entidades apontaram problemas no repasse de valores para o segmento, além da falta de transparência em relatórios bimestrais sobre os gastos no setor.

