Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente Lula e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Presença negada

A Embaixada de Israel no Brasil garantiu que nenhum membro do seu corpo diplomático, incluindo o embaixador Daniel Zonshine, participará do ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo domingo. A entidade alega que prefere ficar fora do debate político interno do Brasil, pois respeita a liberdade de expressão no país.

Diálogo tranquilo

Em reunião com o presidente Lula nesta quarta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, não fez cobranças em relação à recente comparação do chefe do Executivo brasileiro entre a ação de Israel em Gaza e o Holocausto. O representante estadunidense dialogou de forma tranquila sobre o conflito, destacando que os EUA não concordam com a fala de Lula, mas sem exigir qualquer retratação.

Diálogo tranquilo II

Além da menção a Israel e discussão de pautas bilaterais, Lula e Blinken dialogaram também sobre a situação política e ameaças de invasão da Venezuela, as quais são alvo de receio do representante estadunidense. O presidente brasileiro afirmou que segue acompanhando o cenário, mas que não acredita que a situação escalará para uma ação violenta.

Consolidando a paz

Dando continuidade na estratégia de reaproximação com a Câmara, o presidente Lula agendou um “happy hour” no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira com as lideranças partidárias e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Mesmo alegando ter “zerado” os problemas com o deputado, o chefe do Executivo deseja consolidar a relação pacífica para garantir os interesses do Planalto no Legislativo.

Articulação preventiva

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, procurou Arthur Lira (PP-AL) extra-oficialmente nesta terça-feira para dialogar sobre pautas de interesse do governo na Câmara. O diálogo com o líder da Casa ocorre em meio à tentativa da oposição em avançar com um pedido de impeachment contra o presidente Lula.

Checagem de antecedentes

A Câmara aprovou nesta semana o projeto de lei que torna obrigatória a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham com crianças. O texto, que segue para análise do Senado, visa prevenir a aproximação de pedófilos com crianças através de atividades de trabalho.

Solicitação de urgência

O líder da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Congresso, deputado Alberto Fraga (PL-DF), deve solicitar urgência à Câmara na tramitação do projeto de lei que restringe as “saidinhas” de presos no país. Já aprovada no Senado, a proposta deve tramitar com facilidade entre os deputados, visto a significativa força da bancada de segurança na Casa Baixa.

Recondução publicada

A presidência da Câmara publicou nesta quarta-feira a nomeação do deputado Carlos Jordy (PL-RJ) como líder da oposição na Casa. Mesmo que investigado por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado na gestão Bolsonaro, o parlamentar foi reconduzido ao posto, o qual ocupa desde o ano passado.

Desoneração mantida

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira que o governo federal concordou em manter a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O líder parlamentar, que defende que a reoneração da proposta pelo Planalto seria prejudicial à economia, garante que eventuais mudanças na regra serão realizadas através de um projeto de lei.

Ponte na fronteira

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o novo edital para designar a empresa responsável pela obra da ponte internacional entre Porto Xavier (RS) e San Javier, na Argentina, deve ser lançado até maio. A previsão da obra, de ampla expectativa para a Associação dos Municípios das Missões, foi repassada ao grupo durante uma reunião em Brasília na terça-feira, articulada pelo deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT).

Posse na Fetag

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS empossa a nova diretoria na sexta-feira, com mandato para o quadriênio 2024-2028. Os 26 membros indicados para as gestões efetiva e executiva da entidade assumem os seus respectivos cargos comandados pelo agricultor Carlos Joel da Silva, o qual foi reconduzido à presidência.

Nome de consenso

Integrantes do PSDB de São Paulo devem manifestar apoio no próximo domingo à candidatura de Eduardo Leite para as eleições presidenciais de 2026. O líder gaúcho segue sendo nome de consenso na legenda, a qual vem se recuperando de uma significativa divisão interna, de modo a retomar o seu protagonismo na política nacional.

Vistoria nos CJs

Representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento realizaram nesta semana uma série de vistorias de monitoramento nos seis Centros da Juventude do Programa de Oportunidades e Direitos do RS. As visitas ocorrem em paralelo à fase final do contrato de empréstimo do Estado com a entidade bancária, o qual viabilizou a criação da iniciativa.

Impactos do Assistir

Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde do RS irão se reunir na próxima semana na sede da AMRIGS, em Porto Alegre, para dialogar sobre temáticas comuns da área de saúde pública. O encontro, promovido em conjunto pela Associação Médica do RS e Granpal, deve ter como pauta central o funcionamento e impactos do Programa Assistir RS, do governo estadual, nos hospitais gaúchos do SUS.

Disponibilidade imediata

A Câmara de Porto Alegre segue discutindo um projeto de lei que institui a jornada de trabalho em Regime de Sobreaviso e de Plantão Epidemiológico aos servidores municipais lotados na pasta da Saúde da Capital. A medida, apresentada pelo governo Melo, busca viabilizar a disponibilidade imediata de profissionais através de diferentes meios de comunicação, a partir de escala preestabelecida para dias úteis, domingos e feriados.

Condições de transporte

Os vereadores da Capital discutem também outra proposta do Executivo municipal, a qual altera a legislação sobre o transporte coletivo por ônibus em Porto Alegre. O projeto retira o limite de no máximo 13 anos para a vida útil de veículos em circulação e prevê a regulamentação de critérios relacionados à questão através de decreto.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-363/

Panorama Político

2024-02-22