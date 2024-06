Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 2 de junho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Recuperação rural

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil construirá um plano de recuperação individual de propriedades para produtores atingidos pelas inundações no RS. A entidade deve empregar um total de R$100 milhões em ações integradas ao envio de cerca de 300 profissionais para atuar junto ao setor agropecuário gaúcho.

Descontos nos eletros

O vice-presidente Geraldo Alckmin adiantou que o governo federal está articulando com empresas de eletrodomésticos da “linha branca” para viabilizar a concessão de descontos aos gaúchos atingidos pelas enchentes. O Planalto vem dialogando sobre medidas de redução tributária de modo a viabilizar a baixa no preço para as famílias que estão se recuperando da crise climática.

Aproximação da base

O presidente Lula se dedicará nos próximos dias a uma série de reuniões com bancadas da base aliada no Congresso. Os encontros surgem como uma resposta do chefe do Executivo à necessidade de definir estratégias de defesa das pautas do governo após as recentes derrotas no Legislativo.

Realocação de emendas

A Comissão Especial na Câmara que analisa a PEC que reserva 5% das emendas orçamentárias parlamentares para o uso em catástrofes e emergências naturais se reúne na próxima terça-feira com especialistas da área ambiental. O debate foi proposto pelo relator do texto, deputado Gilson Daniel (Podemos-ES), que defende que os recursos sejam empregados também na prevenção de desastres.

Portaria intimidadora

O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) apresentou um projeto na Câmara para sustar a portaria do Ministério da Justiça sobre o uso de câmeras corporais pelas polícias do país. O parlamentar vem coletando assinaturas para colocar a proposta em regime de urgência, sob a alegação de que o governo federal visa paralisar e intimidar os agentes de segurança.

Resistência à negligência

A deputada e pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT-RS), participou na sexta-feira da Marcha Global pelo Clima, na capital gaúcha. A parlamentar afirma que, através do ato popular, a cidade “resiste contra as negligências frente às mudanças climáticas”.

Alcance ampliado

Suplente do senador Heinze (PP-RS), o correligionário Ireneu Orth (RS) celebrou a decisão do governo federal de incluir as cooperativas de crédito entre as instituições autorizadas a operar o Pronampe. Requerente da ampliação do alcance do programa, o parlamentar afirma que a capilaridade das novas entidades devem auxiliar no socorro aos locais “onde os bancos públicos têm dificuldade”.

Visita às comunidades

O senador Paulo Paim (PT-RS) cumpriu agendas na última semana em comunidades de Canoas, Eldorado do Sul e Porto Alegre, impactadas pela catástrofe climática. Em meio a diálogos com a população e autoridades políticas locais, o parlamentar anunciou o repasse de emendas para diferentes movimentos sociais atuantes durante a crise.

Discussão estendida

O STF suspendeu na sexta-feira o julgamento em plenário virtual sobre uma norma que dificulta o acesso ao aborto legal para vítimas de estupro. A interrupção ocorreu a partir de pedido de destaque do ministro Nunes Marques, o qual transferiu a discussão para o plenário presencial da Suprema Corte.

Apelo aos hermanos

Deputados bolsonaristas viajaram para Buenos Aires na última semana para participar de um evento promovido por aliados do presidente da Argentina, Javier Milei. Aproveitando a proximidade com a direita argentina no evento, os parlamentares solicitaram que condenados foragidos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro sejam recebidos no país como “exilados políticos”.

Empréstimo de bombas

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba encaminhou seis bombas de drenagem ao RS para auxiliar no escoamento de locais alagados nas cidades gaúchas. Os equipamentos, que podem drenar individualmente cerca de 3 mil metros cúbicos de água por hora, serão distribuídos para municípios selecionados pelo governo estadual.

Volta por Cima

O Executivo gaúcho encaminhou na última semana o repasse do terceiro lote dos recursos integrados ao programa Volta por Cima para as famílias impactadas pela crise climática no RS. Um total de R$13,8 milhões foram distribuídos entre 5,5 mil famílias através de créditos no Cartão Cidadão.

Troca de gestão

O Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão assumiu neste sábado a gestão do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Selecionada pela Secretaria Estadual de Saúde entre sete participantes da licitação, a entidade substitui a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas no comando da unidade de saúde.

Vistorias retomadas

A EPTC retoma nesta segunda-feira o serviço de vistorias de ônibus, lotações, táxis e escolares de Porto Alegre. Suspenso desde o início de maio, o atendimento será realizado a partir de um calendário especial até o fim de junho para cumprir as vistorias não realizadas.

Restabelecimento cultural

O Comitê de Recuperação dos Equipamentos Culturais de Porto Alegre se reuniu na última semana para alinhar a situação e as demandas dos espaços culturais mantidos pela prefeitura após as enchentes. Apesar de ainda não ter acesso à parte dos espaços por questão de segurança, o grupo, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, traçou ações iniciais necessárias para o restabelecimento dos locais.

