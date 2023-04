Acontece Conte com a Panvel que fica tudo bem: sucesso do cantor Silva traduz nova campanha da marca

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Hit musical dá o tom da mensagem que chega para reforçar o posicionamento da marca e a conexão com as pessoas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

E se a gente acreditar que fica tudo bem? Esse é o convite da nova campanha publicitária da Panvel Farmácias, que propõe ao cliente uma reflexão sobre saúde, beleza e bem-estar pessoal. O filme, principal peça publicitária da campanha, retrata momentos marcantes da vida das pessoas com olhar de cuidado responsável por inaugurar uma nova fase na estratégia de comunicação da Panvel. Ao reforçar o seu posicionamento “Bem você. Você bem”, a iniciativa ganha vida e vibração através de um emocionante filme embalado ao som do hit “Fica Tudo Bem”, do cantor e compositor Silva.

“A campanha provoca: fica tudo bem. Se não fica tudo bem hoje, amanhã fica. Para uma marca conectada a momentos tão importantes na vida das pessoas, trazer esta visão real da vida, com leveza e autenticidade, é um valor para a Panvel”, afirma Priscila Franzeck Barbosa, gerente executiva de Marketing e Comunicação do Grupo Panvel.

Seja para cuidar de si próprio ou de quem gostamos, a Panvel é um lugar especial de acolhimento e compreensão a tudo aquilo que pode melhorar o nosso dia. Nas lojas ou nos canais on-line, a rede está sempre perto para lembrar o que diz um trecho da música: “Cuide de quem te quer e cuide de você, que fica tudo bem”.

Trata-se da primeira iniciativa de uma nova estratégia que fortalece a proposta de valor da marca e destaca as suas soluções com foco em saúde, beleza e bem-estar, serviços cada vez mais conectados às necessidades dos clientes. “É um movimento que vai permear todas as interfaces da marca, do institucional ao promocional, do físico ao digital, colocando a Panvel ainda mais perto das pessoas”, afirma Priscila.

Presença, narrativa e visual se unem para mostrar a transversalidade de uma marca que constrói relações duradouras, acompanhando as pessoas desde antes do nascimento e ao longo de toda a vida, cuidando para que tudo fique bem a partir dos seus produtos e serviços. Neste sentido, a estratégia de comunicação baseou-se em pesquisas como tracking de marca e painel geracional que analisa os produtos e serviços da marca nas quatro gerações com as quais se relaciona.

Além das próprias lojas, a campanha será veiculada em mídia off, mídia digital, CRM, branded content, social media, OOH, DOOH, entre outros meios, em um movimento robusto que assinala um ano intenso de crescimento para a marca.

Confira o vídeo da campanha: www.youtube.com/watch?v=AxzFwSAGO5w.

https://www.osul.com.br/panvel-fica-tudo-bem-sucesso-traduz-campanha-marca/

