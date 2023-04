Acontece Plaza São Rafael recebe o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Inaugurado em 14 abril de 1973, o Plaza São Rafael completou 50 anos Foto: Divulgação Inaugurado em 14 abril de 1973, o Plaza São Rafael completa 50 anos (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Plaza São Rafael Hotel recebeu nesta ça-feira (11) o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A entrega da honraria foi feita em sessão solene do Legislativo realizada no Plenário Otávio Rocha. O proponente da homenagem foi o vereador Pablo Melo (MDB).

“Porto Alegre é uma cidade acolhedora, e um de seus hotéis mais acolhedores está completando 50 anos”, destacou Melo. O vereador afirmou que o troféu é a honraria máxima do Legislativo, ressaltando que cada vereador só pode concedê-lo uma vez ao longo dos quatro anos de mandato. “São poucos os estabelecimentos que, como o Plaza São Rafael, conseguem aliar tradição e inovação – e é disso que Porto Alegre precisa”, enalteceu.

O diretor da Rede Plaza de Hotéis, Oscar Schmidt, ressaltou que o empreendimento foi o primeiro hotel de padrão internacional da Capital. Ele relembrou a trajetória do estabelecimento e destacou “o mosaico de eventos pessoais e o fluxo de histórias que circularam no hotel nesses 50 anos”. Schmidt afirmou que, à época da construção do Plaza São Rafael, a localidade era considerada como o terreno mais valorizado do País ao sul de São Paulo.

Ele mencionou que, nas décadas seguintes, “a cidade cresceu em outros vetores” e elogiou iniciativas recentes de transformação do Centro da Capital.

“Revitalizar o Centro Histórico é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, para a melhoria da qualidade de vida e para o fomento da atividade urbanística. Nesse contexto, é essencial que todos os agentes envolvidos somem esforços para atingir esse objetivo”, afirmou.

A solenidade foi presidida pelo vereador Alexandre Bobadra (PL) e contou com a presença do secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, vereador licenciado Cezar Schirmer representando o Poder Executivo.

História

Inaugurado em 14 abril de 1973, o Plaza São Rafael foi o primeiro hotel cinco estrelas do Estado do Rio Grande do Sul. Também foi pioneiro em outros aspectos: trouxe ao estado um Centro de Eventos com capacidade de até 3 mil pessoas, e foi protagonista oferecendo serviços de gastronomia 24 horas. As evoluções continuaram e em 2000, houve o lançamento do 1º e-hotel do Brasil, conceito que aliou tecnologia e meio de hospedagem.

