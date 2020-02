Celebridades Paolla Oliveira desconversa sobre romance com Douglas Maluff: “Estou bem e feliz”

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Paolla Oliveira foi novamente flagrada com Douglas Maluff. Depois de ser acompanhada pelo coach em ensaio na quadra da Grande Rio, os dois foram clicados bem próximos pela concentração do Bloco da Favorita, em São Paulo, neste último fim de semana. Pela festa, a artista mostrou sua fantasia inspiradora e o corpo mais sarado, preparado para desfilar pela Sapucaí.

“Acho que pra quem gosta de carnaval, com samba no pé ou não, está sempre preparado. Mas no caso eu tenho porque eu gosto de um bom samba”, disse. Mas quando o assunto foi seu novo relacionamento, a paulistana desconversou ao ser questionada sobre como anda o coração. “Está bem e feliz. Batendo fortíssimo no ritmo do carnaval”, comentou.

Paolla Oliveira está de volta ao carnaval do Rio de Janeiro depois de dez anos. No ano passado, a global recebeu a coroa e substituiu Juliana Paes de um dos cargos mais cobiçados dentro das escolas de samba.

A morena garante que este ano se dedicará ao máximo para se divertir. “Depois de 10 anos estou em divertindo. Acho que guardei minha energia para esse momento. Tem bloco, avenida, três dias de camarote que vou estar lá curtindo. Demorei bastante tempo, mas agora vou curtir direitinho”, disse.

Paolla vai desfilar pela Marquês de Sapucaí a bordo de uma fantasia que representa as faces de Iansã no Candomblé, simbolizando a transformação e o renascimento, enquanto o enredo vai abordar a intolerância religiosa: “O coração bate mais forte ali. Confesso que estou um pouco ansiosa e esperando o dia do desfile chegar logo”. A escola será a quinta a desfilar no próximo domingo (23).

