Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Funcionário do Vaticano também afirmou que o pontífice (foto) está respirando sem ajuda de aparelhos Foto: Reprodução Funcionário do Vaticano também afirmou que pontífice está respirando sem ajuda de aparelhos (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um funcionário do Vaticano, que não quis ser identificado, afirmou nesta quarta-feira (19) que o papa Francisco conseguiu sair da cama e sentar em uma poltrona em seu quarto de hospital, e que continuava a fazer algumas de suas tarefas como líder da Igreja Católica.

Ainda segundo a fonte, o pontífice não foi colocado em um respirador e estava respirando sozinho. Francisco está internado desde sexta-feira (14) em função de uma infecção respiratória. Na terça-feira (18), o Vaticano informou que ele tem uma pneumonia bilateral, ou seja, que afeta os dois pulmões do religioso, cujo quadro clínico é descrito como “complexo”.

Também nesta quarta, o papa Francisco foi visitado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Segundo a premiê, ele está alerta e responsivo, e “não perdeu o senso de humor proverbial”.

O Vaticano afirma que a infecção polimicrobiana que afeta o pontífice “é causada por bronquiectasias e bronquite asmatiforme”. Ele recebeu um tratamento com “corticosteroides antibióticos”. Francisco é especialmente propenso a infecções pulmonares porque, quando jovem, desenvolveu pleurisia e teve parte de um pulmão removido.

O Vaticano também anunciou que todos os eventos públicos do calendário do papa foram cancelados até domingo (23). O papa deveria liderar vários eventos no fim de semana para o Ano Santo Católico de 2025, que vai até janeiro do ano que vem.

É um momento especial de perdão para os católicos e o Vaticano espera que 32 milhões de turistas visitem Roma ao longo do ano, incluindo uma série de audiências especiais com Francisco.

