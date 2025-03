Mundo Papa Francisco passa noite tranquila e está descansando, diz Vaticano

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Pontífice está internado desde o dia 14 de fevereiro com complicações respiratórias. Foto: Reprodução Pontífice está internado desde o dia 14 de fevereiro com complicações respiratórias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Papa Francisco passou uma noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, de acordo com boletim divulgado pelo Vaticano neste sábado (8). O líder religioso está descansando, segundo o boletim.

A Santa Sé informou que o tratamento de Francisco na sexta-feira (7) alternou entre a ventilação mecânica durante a noite e a oxigenação de alto fluxo durante o dia, com o uso de cânulas nasais (um tubo colocado em frente ao nariz do paciente).

De acordo com o Vaticano, a situação do Papa continua “estável em um quadro complexo”. O líder religioso está internado desde o dia 14 de fevereiro para tratar de uma pneumonia bilateral.

Na quinta-feira, 6, o papa Francisco agradeceu “de todo coração” as orações pela sua saúde que têm ocorrido todas as noites desde 24 de fevereiro na Praça de São Pedro, no Vaticano, em uma mensagem de áudio com voz cansada e entrecortada.

“Agradeço de todo coração as orações que fazem pela minha saúde desde a praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado”, disse a curta mensagem.

Internado há mais de 20 dias, na segunda-feira (3), o pontífice apresentou dois novos quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou “grandes quantidades” de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo.

Em seu período no hospital, Francisco teve insuficiência renal leve, precisou de transfusão de sangue e enfrentou vários episódios de insuficiência respiratória.

