Mundo Papa irá ao Iraque em março, na primeira viagem desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Essa será a primeira viagem oficial do pontífice para fora da Itália desde o início da pandemia do novo coronavírus

O papa Francisco visitará o Iraque entre os dias 5 e 8 de março de 2021, anunciou nesta segunda-feira (07), um porta-voz do Vaticano. Essa será a primeira viagem oficial do pontífice para fora da Itália desde o início da pandemia do novo coronavírus.

“Aceitando o convite da República do Iraque e da Igreja Católica local, o Papa Francisco fará uma viagem apostólica a este país de 5 a 8 de março de 2021, durante a qual visitará Bagdá”, disse Matteo Bruni, diretor de comunicação da Santa Sé.

A agenda da visita inclui também uma passagem pela região de Ur, cidade em que, segundo a tradição judaico-cristã, nasceu o patriarca Abraão. Além disso, a comitiva do Vaticano passará também pelas cidades de Mossul e Qaraqosh, no norte do país.

Francisco já havia expressado anteriormente seu desejo de visitar o Iraque. Em junho de 2019, durante uma reunião com igrejas orientais, ele disse que viajaria à região “no próximo ano”. A viagem precisou ser adiada por conta da pandemia. Segundo a agência de notícias Vatican News, o presidente iraquiano, Barham Salih, disse que uma visita do Papa Francisco ao país seria um “evento histórico”.

Os cristãos são minoria no Iraque. Antes de 2003, quando teve início a guerra que levou à queda de Saddam Hussein, eles eram quase 1,5 milhão. Atualmente, o número não chega a meio milhão, segundo estimativa do Vaticano.

