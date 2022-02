Brasil Papa presta solidariedade às vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

"Pedindo a Deus Pai de Misericórdia eterno repouso para os falecidos, conforto para os sinistrados", disse o papa Foto: Reprodução

O papa Francisco enviou, nesta sexta-feira (18), uma mensagem ao bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão Neto, para prestar solidariedade às vítimas e às famílias dos mortos em decorrência das chuvas no município da Região Serrana do Rio de Janeiro.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, escreveu em português a mensagem de Francisco: “Santo Padre, ao tomar conhecimento com profundo pesar das trágicas consequências do deslizamento de terras nessa cidade, confia ao senhor bispo transmitir às famílias das vítimas as suas condolências e a sua participação na dor de todos os enlutados ou despojados de seus haveres”.

“Pedindo a Deus Pai de Misericórdia eterno repouso para os falecidos, conforto para os sinistrados, aos quais deseja pronto restabelecimento, e serenidade e consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela dolorosa provação, envia a quantos estão em sofrimento e a quantos procuram aliviá-lo propiciadora bênção apostólica”, diz o texto.

As fortes chuvas que atingiram Petrópolis mataram mais de 120 pessoas e deixaram dezenas de desaparecidos.

