“Outro trem militar com soldados e material que pertence a unidades de tanques do exército do distrito militar do oeste retornou para suas bases permanentes” na região de Nizhny Novgorod, a mais de 1.000 quilômetros da Ucrânia, afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

Essas forças retornaram para suas bases depois de concluírem um exercício de treinamento planejado. Um porta-voz da frota russa, citado pela agência Interfax, anunciou que dez aviões bombardeiros Su-24 estacionados na Crimeia deixaram a península e seguiram para bases na Rússia.