Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

O técnico foi vitorioso em sua passagem pelo time rubro-negro. (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

A saída de Jorge Jesus pegou os dirigentes do Flamengo de surpresa e deixou uma grande frustração para a torcida. Desconhecido ao ser contratado, o treinador português conquistou a todos na Gávea construindo um time ofensivo e vencedor. Por isso, ele deixou muitos fãs no Brasil ao aceitar o convite para retornar ao Benfica, de Portugal.

Antecessor de Jorge Jesus no Flamengo, Abel Braga considera que o técnico europeu tomou uma decisão equivocada. “Eu penso que pelo lado profissional ele fez uma grande bobagem”, disse o ex-zagueiro, em entrevista ao programa Aqui com o Benja, da Fox Sports.

Na visão de Abel Braga, Jorge Jesus irá encontrar grandes desafios no Benfica, que amargou uma péssima temporada no futebol português. No Flamengo, ele já tinha um trabalho consolidado. “Com a torcida, Jesus já era um Deus, ele era amado e venerado. Mas se ele tomou a decisão pelo lado pessoal, tudo bem”, emendou.

Para Abel Braga, Jorge Jesus está entre os maiores técnicos da história do Flamengo por tudo o que alcançou enquanto esteve no Rio de Janeiro. “A identidade dele com o clube é algo surreal. Isso nenhum dinheiro do mundo paga e ficará na história”, comentou.

Torrent

O Flamengo chegou a um acordo definitivo com o substituto de Jorge Jesus. Como já estava previsto, o escolhido trata-se de Domènec Torrent, que estava sem clube. O catalão, o 12º estrangeiro da história do clube, assinou com o Rubro-Negro até dezembro de 2021, findando as burocracias finais.

“Estou muito feliz em fazer parte desta grande Nação. Vamos em busca de títulos”, falou Torrent, exibindo a camisa do Fla com as mãos. A chegada do comandante ao Brasil também é aguardada o “quanto antes”, conforme aponta o clube, nos bastidores.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Rubro-Negro, já haviam acertado as bases salariais com Torrent ao longo desta semana, conforme o LANCE! informou, inclusive, através de palavras de um dos agentes do comandante de 58 anos.

Torrent chegará ao Flamengo com dois nomes encaminhados para formar a sua comissão técnica no Rio: o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que fala português. Mais profissionais devem ser confirmados em breve – como para a preparação física.

