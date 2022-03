Acontece Para Emater, sucesso marca Expodireto Cotrijal 2022

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

A Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), trouxe para a edição de 2022, 16 espaços temáticos. Foto: Emater-RS/Ascar

A retomada da Expodireto Cotrijal, após um ano sem realização, foi marcada pelo sucesso. A Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), trouxe para a edição de 2022, 16 espaços temáticos que, durante os cinco dias de feira, interagiram com os visitantes, trocando informações e experiências, por meio de atendimentos nas parcelas, oficinas e eventos. Além disso, coordenou, juntamente com a Cotrijal, Seapdr, Fetag e Fetraf/RS, o Pavilhão da Agricultura Familiar, que foi sucesso de público e de vendas, alcançando R$ 1.701.952,35 em comercialização.

“Quero agradecer com muito carinho à participação da Emater na Expodireto. A Emater faz a diferença em todos os cantos do nosso Estado. Parabéns aos nossos extensionistas, homens e mulheres, que fazem a diferença para o produto rural”, disse a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, em visita à Casa da Família Rural, espaço da Emater/RS-Ascar dentro da Expodireto Cotrijal.

O presidente da Instituição, Edmilson Pelizari, enalteceu o trabalho realizado e frisou que a razão da Emater/RS-Ascar é o trabalho feito pelos extensionistas a campo e que, na feira, é possível ver o reflexo desse trabalho desempenhado diariamente em todos os municípios gaúchos.

O gerente regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, Dartanhã Luiz Vecchi, ressaltou que o sucesso da Emater/RS-Ascar na feira é fruto do empenho e dedicação dos extensionistas e do trabalho em equipe. “A união para a execução das atividades da Emater dentro da feira marcou essa edição e trouxe êxito e sucesso. A retomada da Expodireto vinha com muita expectativa e, agora, encerramos mais uma edição com saldo positivo”, avaliou. Outro destaque feito por Vecchi é a parceria com a Cotrijal, fundamental para a realização de todas as ações.

Na área da Emater/RS-Ascar dentro da feira, os extensionistas apresentaram informações técnicas sobre as áreas de bovinocultura leiteira, cooperativismo e agroindústria familiar, cozinha show – alimentação e segurança alimentar, florestas comerciais, horticultura, horto de plantas bioativas, irrigação, tecnologia de aplicação, solos, culturas, energia fotovoltaica, piscicultura, secagem e armazenagem de grãos, meliponicultura e apicultura, turismo rural, além da comunicação e a tecnologia da informação.

