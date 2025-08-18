Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Para maioria do Supremo, violência doméstica garante benefício do INSS

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Decisão deve ser confirmada caso não haja pedido de vista ou destaque

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) votou para que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pague benefício temporário, análogo ao auxílio-doença, a mulheres vítimas de violência doméstica que precisem parar de trabalhar.

O plenário do Supremo julga um recurso em que o INSS tentava derrubar o direito obtido por uma trabalhadora do Paraná, em decisão na segunda instância da Justiça Federal, para que recebesse benefício previdenciário análogo ao auxílio-doença pelo afastamento do trabalho em razão da Lei Maria da Penha.

O direito ao afastamento do trabalho para vítimas de violência doméstica, sem prejuízo do salário, por até seis meses, é garantido pela Lei Maria da Penha, mas o INSS argumenta que não pode ser obrigado a arcar com os pagamentos, por falta de previsão legal.

Lei Maria da Penha

No caso concreto, diante da indefinição da legislação, o juiz responsável pela decisão de afastamento determinou que o INSS fizesse o pagamento do benefício à segurada, de modo a garantir a efetividade da medida prevista na Lei Maria da Penha. Essa decisão é agora confirmada pela maioria do Supremo.

Pelo voto do relator, ministro Flávio Dino, o pagamento do benefício pode ser determinado pela Justiça estadual em função da Lei Maria da Penha, de modo a garantir a aplicação da medida protetiva para a vítima de violência. “O sistema normativo deve ser interpretado no sentido de conferir a maior proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar”, explicou o ministro.

Uma vez liberado o benefício, cabe à Previdência Social – de forma regressiva – acionar a Justiça Federal para que os valores possam ser ressarcidos à autarquia pelos responsáveis pela violência, votou a maioria do Supremo.

Pagamento

Por essa maioria, é dever da União garantir a efetividade imediata do afastamento do trabalho previsto na Lei Maria da Penha. Para isso, o pagamento pode ser de natureza previdenciária, no caso de trabalhadoras com carteira assinada, ou assistencial, quando a fonte de renda for informal, desde que comprovada a impossibilidade de trabalhar.

“Além da própria remuneração, é importante destacar que também devem ser mantidos o recolhimento fundiário e previdenciário, a contagem do tempo de serviço e todos os consectários da relação trabalhista firmada, a fim de que a vítima de violência doméstica não seja duplamente prejudicada pela situação em que se encontra por circunstâncias alheias a sua vontade”, escreveu o ministro.

Até o último domingo (17), Flávio Dino foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli. Os demais têm até as 23h59 desta segunda-feira (18) para votar no plenário virtual.

A decisão da maioria deve ser confirmada caso não haja pedido de vista (mais tempo de análise) ou destaque (remessa do caso ao plenário físico).

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Ulbra celebra 53 anos
Ministro da Fazenda diz que os Estados Unidos querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
https://www.osul.com.br/para-maioria-do-supremo-violencia-domestica-garante-beneficio-do-inss/ Para maioria do Supremo, violência doméstica garante benefício do INSS 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Governo gaúcho certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024
Política Às vésperas de enviar projeto sobre big techs, Lula diz que as redes sociais “não devem ser terra sem lei”
Porto Alegre Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre
Grêmio Mano Menezes respira aliviado após a vitória do Grêmio e desabafa sobre críticas e pressão no Brasileirão
Inter Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores
Inter Protesto no Beira-Rio: jogadores do Inter são cercados após a derrota para o Flamengo no Brasileirão
Política Data definida pelo ministro do Supremo Cristiano Zanin impede que vista adie caso de Bolsonaro para 2026
Porto Alegre Parceria reduz em 86% o tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre
Brasil Comissão mista do INSS será instalada na próxima quarta-feira
Economia Ministro da Fazenda diz que os Estados Unidos querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Pode te interessar

Política Às vésperas de enviar projeto sobre big techs, Lula diz que as redes sociais “não devem ser terra sem lei”

Brasil Comissão mista do INSS será instalada na próxima quarta-feira

Economia Ministro da Fazenda diz que os Estados Unidos querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil

Política Após reunião com Trump, Putin telefona para Lula e avalia o encontro como positivo