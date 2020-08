Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira (6), o governador gaúcho Eduardo Leite questionou a decisão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre em admitir – por 31 votos a quatro – o início de um processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Para o chefe do Executivo estadual, o pedido de afastamento de seu correligionário de PSDB é inoportuno.

“Eu não acredito que seja necessário um rito de impeachment para um processo de fiscalização [sobre as supostas irregularidades cometidas pelo prefeito]”, declarou. “Há o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e tantos outros órgãos que podem ser acionados para investigar tais acusações, que me parecem pouco razoáveis até onde eu observei.”

Leite também avalia que o desgaste político do atual mandatário do Executivo porto-alegrense – cujo mandato termina neste ano, embora deva ocorrer uma tentativa de reeleição – com esse processo no Legislativo local acabará comprometendo o combate à crise financeira e sanitária causada pela pandemia de coronavírus.

Acusação

Desde que assumiu o cargo, em 2017, Marchezan já foi alvo de outros cinco pedidos de impeachment, todos arquivados. Desta vez, a solicitação foi protocolada por quatro cidadãos que questionam o suposto uso de R$ 2,4 milhões do Fundo Municipal de Saúde para pagamento de gastos com propaganda.

Conforme alegam Nair Berenice da Silva, Andrea Glashester Pires Weber, Carlos Frederico Brandt e Fernanda Barth, o montante dados do Portal Transparência da prefeitura indicam que Marchezan autorizou essa realocação de verba. A solicitação sugere, ainda, que seja apurada a possível retirada de um total de R$ 3,1 milhões do mesmo fundo para o pagamento de material publicitário não apenas em órgãos de imprensa da capital gaúcha, mas também em veículos informativos “além dos limites do Município”.

A admissão do processo de afastamento, na quinta-feira, contou com 31 votos favoráveis. Posicionaram-se contra apenas Mauro Pinheiro (PL), Ramiro Rosário (PSDB), Airto Ferronato (PSB) e Cláudio Conceição (PSL). O presidente da Casa, Reginaldo Pujol (DEM), não participou, devido à exigência de maioria simples.

Em seguida, por sorteio, Hamilton Sossmeier (PTB), Alvoni Medina (Republicanos) e Ramiro Rosário (PSDB) foram escolhidos para organizar a chamada “Comissão Processante”, em até cinco dias úteis. Assim que instalado, o colegiado terá um prazo de 90 dias para apresentar um relatório apontando a necessidade – ou não – do impeachment, que só poderá ocorrerá se um eventual texto pelo “sim” receber 24 votos.

(Marcello Campos)