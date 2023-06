Brasil Parcela de junho do Bolsa Família é paga aos beneficiários com Número de Inscrição Social com final 4

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O valor total do benefício pode chegar a R$ 900 Foto: Agência Brasil O valor total do benefício pode chegar a R$ 900. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal paga, nesta quinta-feira (22), a parcela de junho do Bolsa Família aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 4.

Essa é a primeira parcela com o novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício subiu para R$ 705,40, o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,2 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,97 bilhões.

Outra novidade incorporada ao Bolsa Família em junho é o início da regra de proteção. Mesmo conseguindo um emprego e melhorando a renda, a nova regra permite que a família permaneça no programa por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. Nesse caso, a família passa a receber 50% do valor do benefício a que teria direito.

Desde o início deste ano, o programa social, batizado de Auxílio Brasil no governo anterior, voltou a se chamar Bolsa Família.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás também é pago nesta quinta às famílias com NIS com final 4. Com valor de R$ 109 em junho, o benefício segue o calendário do Bolsa Família. O montante caiu em relação a abril por causa das reduções recentes no preço do botijão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/parcela-de-junho-do-bolsa-familia-e-paga-aos-beneficiarios-com-numero-de-inscricao-social-com-final-4/

Parcela de junho do Bolsa Família é paga aos beneficiários com Número de Inscrição Social com final 4

2023-06-22