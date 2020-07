Porto Alegre Parceria com o Instituto do Câncer Infantil amplia assistência em oncologia pediátrica

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O ICI possui 11.657 doadores mensais e sobrevive principalmente da ajuda de parceiros e eventos. Foto: Divulgação/ICI O ICI possui 11.657 doadores mensais e sobrevive principalmente da ajuda de parceiros e eventos. (Foto: Divulgação/ICI) Foto: Divulgação/ICI

A prefeitura formalizou nesta quarta-feira (8), parceria com o ICI (Instituto do Câncer Infantil). A parceria amplia a assistência oferecida pela instituição em Porto Alegre, garantindo a prestação de serviços de reabilitação física e intelectual para crianças e adolescentes com câncer. Anunciado em live, o contrato vai viabilizar o atendimento a pacientes da oncologia pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio.

“As crianças têm muitos pais. São patrimônios da humanidade e todos nos sentimos responsáveis por elas. O Instituto simboliza muito daquilo que entendemos de como deve ser a gestão da saúde pública. Com muito carinho e acima de todos os interesses”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Esse apoio vai se somar às cerca de 300 famílias mensalmente encaminhadas pelo Hospital de Clínicas e pelo Hospital Conceição, também referências no atendimento ao câncer infantojuvenil na Capital. Porto Alegre não possui hoje fila de espera para primeiras consultas em oncologia pediátrica.

“Estamos formalizando uma relação que existe há muito tempo. Assim vamos garantir um acompanhamento mais completo para as crianças e adolescentes em tratamento de câncer”, explica o secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer.

O câncer infantojuvenil é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Superintendente fundador do Instituto do Câncer Infantil, o médico Algemir Brunetto lembra que a parceria é vista como “uma extensão familiar no tratamento da crianças com câncer, não só de Porto Alegre mas de todo o Rio Grande do Sul”.

O instituto oferece serviços em psicologia, pedagogia, psicopedagogia, nutrição, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, treinamento funcional, reiki, serviço social, jurídico e segunda opinião oncológica (triagem de tumores ósseos), além de apoio a familiares de pacientes, incluindo vestuário, calçados e alimentos.

O presidente do Conselho de Administração do ICI, jornalista Lauro Quadros, lembrou que o pai do prefeito, o deputado Nelson Marchezan, ajudou a fundar a instituição há mais de 30 anos. “Estou comovido com mais este passo do ICI. A nossa ideologia é tratar e curar crianças e adolescentes com câncer.”

O ICI possui 11.657 doadores mensais e sobrevive principalmente da ajuda de parceiros e eventos. O jogador Andrés D’Alessandro, do Internacional, é embaixador do ICI para a América Latina e também participou da live. “Eu fico feliz de ser embaixador para América Latina, poder ultrapassar fronteiras e compartilhar com muitos atletas o que representa essa doença.”

A prefeitura vai repassar o pagamento mensal estimado de R$ 5.519,30 pelos serviços prestados, que seguem metas quantitativas previstas no contrato.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre