Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Alagamentos voltaram a dificultar o trânsito de veículos. (Foto: Divulgação/EPTC)

Ao longo desta quarta-feira (8), equipes da prefeitura de Porto Alegre trabalharam para resolver ou ao menos atenuar os danos e transtornos causados pela chuva incessante que castigou a Região Metropolitana e outras regiões gaúchas desde a noite anterior. Conforma a Defesa Civil, a Capital registrou nesse período o equivalente à média histórica de precipitação pluviométrica de julho nos últimos 17 anos.

Houve diversos pontos com alagamento, problemas no trânsito de veículos, quedas e vegetação e outros incidentes em diversos pontos da cidade, reprisando ocorrências já verificadas nos últimos dias. Na Zona Sul, duas estações de bombeamento de água tratada foram alagadas e os motores atingidos, com impacto aos moradores de bairros como Ipanema, Jardim Isabel e Espírito Santo.

As equipes de manutenção do sistema de drenagem também seguem monitorando os pontos atingidos na cidade, e realizando atendimentos, com desobstrução e remoção de lixo e entulhos de valas, arroios e bocas de lobo, também na Zona Norte.

Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), foram registrados ao menos 26 pontos com bloqueio total de rua ou avenida e outros 20 locais com interrupção parcial à passagem de veículos, devido a acúmulo de água ou queda de árvores e galhos.

As equipes de manejo arbóreo da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade), por sua vez, atenderam a mais de 40 ocorrências de quedas de vegetação de grande porte.

Lonas

Já a Defesa Civil municipal distribuiu lonas para residências destelhadas nos bairros Jardim Botânico (Zona Leste), Arquipélago (Ilhas do Guaíba), Campo Novo, Aberta dos Morros, Serraria e Nonoai (Zona Sul). O número de chamados ao órgão por meio do telefone de urgência 199 chegou a quase 60 até a tarde.

(Marcello Campos)

