Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Foram confirmados 197 novos casos de pacientes de Porto Alegre com coronavírus, nesta quarta-feira (8). Tiveram resultado negativo 1.254 testes. Com os novos dados são 4.377 casos confirmados, 15.913 negativos e 6.620 em análise, além de 141 óbitos no total.

Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), a ampliação das testagens para coronavírus se reflete diretamente nos dados de Porto Alegre. Na semana de 9 a 15 de maio, início da oferta de testes em pessoas sintomáticas foram concluídos 272 testes. Na semana de 20 a 26 de junho, os números passaram para 2.066 testes.

Até as 21h desta quarta, a taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) em leitos de Porto Alegre era de 83,26%, sendo 195 pacientes com Covid-19 e mais 41 sob suspeita, correspondendo a 32,64% do total.

Histórico de óbitos do dia

O 138º óbito de paciente de Porto Alegre ocorreu na terça-feira (7) e foi de uma mulher de 86 anos. Ela estava internada na Santa Casa desde o domingo (5), com positivo para Covid-19 no dia seguinte. A paciente tinha doença neurológica crônica.

O 139⁰ óbito ocorreu no domingo. Foi de um homem de 65 anos. Internado na Santa Casa desde o sábado (4). Exame positivo para Covid-19 no dia do óbito. O paciente tinha doença renal crônica e imunodepressão.

O 140º óbito ocorreu no sábado (4). Foi de um homem de 61 anos que estava internado na Santa Casa desde sexta-feira (3). O exame positivo para Covid-19 saiu no domingo (5). Paciente com imunodepressão.

O 141⁰ óbito foi de uma mulher de 81 anos. Ela foi internada desde 24 de junho em UTI, em ventilação mecânica, no Hospital Mãe de Deus. Exame positivo para Covid-19 com coleta no mesmo dia. Paciente com histórico de asma, diabetes e obesidade.

