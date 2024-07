A lista do comandante croata Aleksandar Petrovic contará com 14 jogadores, sendo a base quem esteve no Pré-Olímpico de Riga. Logo, o Brasil busca sua quarta medalha na modalidade.

O destaque da lista é a manutenção dos armadores Raulzinho e Yago. Durante a estreia do Pré-Olímpico, Raul teve um estiramento da coxa, o que o tirou do complemento da competição. Já Yago lesionou a panturrilha no duelo contra a Letônia, mas também estará em Paris. Antes da estreia, o Brasil fará um amistoso em Lille, na França, contra o Canadá. A partida será com portões fechados e sem transmissão. No basquete masculino, o Brasil está no grupo B dos Jogos Olímpicos, ao lado de França, Alemanha e Japão. A estreia da seleção será no dia 27, às 12h15min (de Brasília). Confira abaixo a lista de convocados do basquete masculino para Paris 2024: Marcelo Huertas – Tenerife-ESP

– SESI Franca Cristiano Felício – Granada-ESP