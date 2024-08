Esporte Paris 2024: De Phoenix a Billie Eilish e Snoop Dog – as atrações musicais da cerimônia de encerramento

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Snoop Dogg na cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris na conexão com Los Angeles 2028. (Foto: Reprodução)

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris trouxe referências francesas e estadunidenses no campo musical; afinal, o evento também marcou a transição das atuais edições dos Jogos para a próxima em Los Angeles-2028.

A principal atração no Stade de France foi a banda francesa Phoenix, que centralizou boa parte das exibições. Na parte dos Estados Unidos da cerimônia, em Venice Beach, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg comandaram a festa.

Antes dos shows no estádio, no primeiro ato da cerimônia de encerramento, Zaho de Sagazan interpretou “Sous le ciel de Pari”, uma espécie de hino simbólico de Paris.

Depois da entrada dos atletas e a apresentação teatral que formou o símbolo dos anéis olímpicos, o estádio se tornou uma festa musical com a banda indie francesa Phoenix, que tocou o hit “Lisztomania” com a presença dos atletas bem próximos ao palco.

A banda centralizou a parte francesa e recebeu outros artistas como o DJ francês Kavinsky, que tocou “Nightcall” com a cantora belga Angèle. Ainda no palco, o rapper VannDaa, do Cambodja, também se apresentou.

Phoenix ainda tocou “If I Ever Feel Better”, “1901” e “Tonight”. Na última música, a banda francesa recebeu Ezra Koenig, do Vampire Weekend.

Houve também uma apresentação da música “Playground Love” da dupla Air com voz de Thomas Mars, vocalista da Phoenix. O encerramento da apresentação da banda francesa teve grande estilo, com o próprio Thomas Mars se dirigindo para o meio dos atletas. O cantor foi erguido pelos competidores no último ato musical da banda indie em Sanit-Dennis.

Transição para Los Angeles

A partir da transição para os Jogos de Los Angeles, a cantora H.E.R. interpretou o hino dos Estados Unidos dentro do estádio em Saint-Dennis, acompanhada no palco pela prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e pela lenda olímpica Simone Biles.

Na sequência, com a ilustre presença de Tom Cruise transportando a bandeira olímpica do Stade de France para Los Angeles, a banda californiana Red Hot Chili Peppers tocou “By The Way” durante a trajetória do símbolo olímpico até a Califórnia e abriu a apresentação na praia de Venice Beach com “Can’t Stop”.

Em uma base de salva vidas transformada em palco, Billie Eilish cantou Birds of a Feather, em canção que antecipou a entrada de Snoop Dogg com o clássico “Drop It Like It’s Hot”.

Snoop Dogg subiu ao palco e recebeu a companhia de Dr. Dre para interpretar “The Next Episode”, finalizando os shows musicais da cerimônia na parte norte-americana.

O encerramento oficial ficou a cargo da cantora francesa Yseult, responsável por interpretar “My Way”, canção imortalizada na voz de Frank Sinatra.

