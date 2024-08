Esporte Paris 2024: Simone Biles aparece com pé imobilizado no encerramento dos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Prefeita de Los Angeles Karen Bass com Simone Biles carrega a bandeira olímpica. (Foto: Reprodução)

Simone Biles carregou ouros nos Jogos de Paris e sente o peso do próprio esforço na despedida das Olimpíadas. Na cerimônia de encerramento ao lado da prefeita de Los Angeles – próxima cidade sede do evento –, a ginasta americana apareceu com o pé imobilizado, caminhando sobre o palco do Stade de France.

Biles sentiu a panturrilha durante o aquecimento para a disputa das finais do solo e recebeu ajuda da comissão técnica para enfaixá-la, mas vinha lidando com o incômodo desde o início dos Jogos.

Ela machucou a panturrilha ainda nas classificatórias, segundo o USA Today, e voltou a sentir o incômodo durante o treino do salto Biles II.

Biles havia sido vista com a bota ortopédica pela primeira vez na noite após as finais da ginástica, apareceu assim novamente enquanto participativa dos eventos de atletismo – ao lado de Snoop Dogg – e agora na cerimônia de encerramento dos Jogos.

Nos últimos dias, a ginasta disse que usa como precaução por estar sentindo um pouco de dor.

“A bota ortopédica ajuda. É só uma precaução, para ter certeza, porque ainda vamos dar uma olahda para melhorar e tudo mais. É só um pouco de dor. Acho que atletas de elite são muito durões, então nós estamos sempre prontos para tudo”, disse para a TV NBC.

