Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

De Deus foi terceiro na bateria dele, atrás do japonês Rachid Muratake e do espanhol Enrique Llopis. (Foto: Wagner Carmo/CBat)

Sete brasileiros do atletismo competiram nesse domingo (4), no Stade de France, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Eduardo de Deus foi às semifinais dos 110m com barreiras, enquanto Lorraine Martins e Ana Carolina Azevedo, nos 200m; Rafael Pereira, nos 110m com barreiras; e Chayenne Silva, nos 400m com barreiras, seguiram para a repescagem.

De Deus foi terceiro na bateria dele, atrás do japonês Rachid Muratake (13s22) e do espanhol Enrique Llopis (13s28), com tempo de 13s37, o 10º geral. O melhor da manhã foi o americano Grant Holloway (13s01). As semifinais serão na quarta-feira (7). A repescagem de Pereira, que marcou 13s47, será nesta segunda (5).

“Combinei com o meu treinador para fazer uma prova bem tranquila na qualificação. Não era uma bateria que tinha candidatos muito fortes, que pudessem me fazer correr mais força, então dei uma controlada, uma corrida de classificação mesmo. Estou muito feliz com o resultado e espero repetir a minha melhor marca, ou até melhorar, para passar para a final”, disse o barreirista Eduardo de Deus.

O domingo ainda teve a eliminação de Tatiane Raquel da Silva nos 3.000m com obstáculos. A brasileira até marcou a melhor marca da temporada, com 9m33s96, mas foi a décima da sessão que classificava apenas os cinco primeiros para a final. Outro eliminado do dia foi Lucas Marcelino, que queimou as três tentativas no salto em distância.

