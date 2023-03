Geral Parte de teto de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo

Imagem aérea mostra parte cedida no estacionamento do shopping. (Foto: Reprodução)

Parte do teto do Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo, desabou na tarde desta quarta-feira (8,) segundo o Corpo de Bombeiros. O centro comercial é o mesmo local onde uma explosão matou 42 pessoas em 1996. Desta vez, ao menos três carros caíram na parte interna do estabelecimento. Não há registro de vítimas.

Os bombeiros foram acionados por volta de 14h30min para atender à ocorrência no shopping, localizado na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo. O desabamento da laje, segundo a corporação, atingiu principalmente veículos que estavam no estacionamento do local. Oito equipes atendem o caso em Osasco.

Em nota, a Polícia Civil, por meio do 5º Distrito Policial (Osasco), afirma que parte da laje do Osasco Plaza Shopping, entre o cinema e uma loja, desabou. “Preliminarmente, não há informações de vítimas e foi evacuada a área”, disse a pasta.

Ao menos três veículos caíram quando o piso cedeu, segundo a polícia. “Ouviu-se um estalo antes da queda e imediatamente isolaram o local, motivo pelo qual aparentemente não há vítimas de lesão”, afirma. Além dos bombeiros, foram ao local agentes da Guarda Municipal e das Polícia Civil e Militar.

Em entrevista à imprensa, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, confirmou a informação de que não houve vítimas, “nem graves ou leves”, e afirmou que o prédio foi totalmente interditado por tempo indeterminado.

Sobre a causa do acidente, Lins afirmou ser precoce identificar os motivos que levaram o teto a ceder. “Tem um corpo colegiado de várias frentes que está fazendo o estudo. Mas está cedo fazer essa manifestação”, disse o prefeito.

O shopping não se manifestou sobre o acidente. As causas devem ser investigadas pela polícia e pelo Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo).

Rogério Lins anunciou a cassação do alvará de funcionamento do empreendimento. O shopping seguirá interditado. Um novo documento só será liberado após análise do Crea-SP, da Polícia Civil, da Defesa Civil e após a divulgação de um laudo técnico comprovando a ausência de riscos no local.

“O shopping está totalmente interditado. É uma interdição total. E o alvará do shopping neste momento está cassado”, falou o prefeito. Segundo ele, a documentação para o funcionamento do estabelecimento estava correta e atualizada. “Vamos pedir um laudo pericial de toda a estrutura para averiguar as condições possíveis de funcionamento ou não. Não temos compromisso e nem prazo para a abertura. Enquanto não tiver todos esses órgãos técnicos e uma perícia, um laudo estrutural integral do local, o shopping não será reaberto”, acrescentou o prefeito.

A prefeitura informou que por volta das 14h30min equipes de segurança do shopping constataram uma fissura na laje do corredor principal. A segurança avisou a administração e isolou a área. A fissura formada na laje provocou o rompimento de uma rede de água. Com isso, a laje, construída há 10 anos para fechar uma claraboia, desabou.

“Acabei de sair do shopping e recebi a informação do Corpo de Bombeiros que, graças a Deus, não teve vítimas graves e nem leves. A equipe de segurança interna, ao detectar o vazamento, foi muito rápida na interdição”, constatou o prefeito, no local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

