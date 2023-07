Geral Passageira de avião que derrapou na pista em aeroporto de Florianópolis relata susto: “Gente gritando”

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Em nota, a Latam afirmou que o avião “extrapolou os limites de pista no pouso”. (Foto: Reprodução)

A passageira Telma Neves estava no avião que derrapou na pista no aeroporto de Florianópolis (SC) na manhã dessa quarta-feira (12). Segundo ela, o comandante avisou sobre o problema e, após a aeronave parar, alguns passageiros gritaram com o susto. Apesar do incidente, não houve feridos.

“Teve gente gritando. Todo mundo querendo sair com medo de pegar fogo, alguma coisa”, disse.

Em nota, a Latam afirmou que o avião “extrapolou os limites de pista no pouso”. O caso aconteceu às 9h20min e até as 11h20min o aeroporto teve de ficar fechado para pousos e decolagens, segundo o Floripa Airport.

Conforme Telma, que saiu de Belém do Pará e fez conexão em Guarulhos-SP para Florianópolis, o avião ficou atravessado na pista e um dos pneus da aeronave estouraram.

O avião saiu de Guarulhos com destino a Florianópolis. Em nota, a Latam destacou que “todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes foi realizado”, disse a empresa.

A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto da capital catarinense, informou que mais de 20 voos foram impactados pelo fechamento da pista. “As companhias aéreas atuam no atendimento e realocação dos passageiros, com todo o suporte da concessionária.”

Nota da Latam

“Florianópolis, 12 de julho de 2023 – A LATAM informa que o seu Recovery Team já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12/07) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense. Os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens do site latam.com e no aplicativo LATAM. Se preferir, o cliente no Brasil pode entrar em contato com a Central de Serviços pelo telefone +55 11 4002-5700. (…) A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense. A LATAM Airlines Brasil esclarece ainda que está em coordenação com as autoridades competentes e que todas as informações oficiais disponíveis serão divulgadas pelos canais no twitter e no site latam.com”, informou a empresa. As informações são do portal de notícias G1.

