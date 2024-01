Polícia Passageiras são presas com drogas em ônibus que viajava do Pará para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Dez quilos de maconha e um quilo de cocaína foram encontrados nas bagagens das mulheres Foto: PRF/Divulgação Dez quilos de maconha e um quilo de cocaína foram encontrados nas bagagens das mulheres. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu duas passageiras de um ônibus que transportavam dez quilos de maconha e um quilo de cocaína na BR-386, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul.

O veículo, que viajava de Santarém (PA) para Porto Alegre, foi abordado na noite de -feira (24), durante a Operação Argos. Ao vistoriarem o bagageiro, os agentes localizaram as drogas dentro de duas malas.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (25) pela PRF, as bagagens pertenciam a uma jovem de 19 anos, natural de Ivinhema (MS), e a outra mulher de 27 anos, de Matelândia (PR).

Ambas embarcaram em Cascavel (PR) e tinham o município gaúcho de Carazinho como destino final. As traficantes não possuíam antecedentes criminais.

