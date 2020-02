Verão Passaporte da Saúde em Capão da Canoa, Os Fagundes em São Lourenço do Sul e mais: as atrações do Estação Verão Sesc no final de semana

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Casas em 17 pontos do Estado oferecem atividades gratuitas para a população Foto: João Alves Foto: João Alves

Os cuidados com a saúde estarão em evidência neste final de semana em Capão da Canoa, que recebe o Passaporte da Saúde na Casa do Estação Verão Sesc (Av. Beira Mar – em frente ao Hotel Bassani). Nos dias 15 e 16, o projeto oferecerá exames gratuitos de glicose, pressão, visão e função pulmonar, além de palestras sobre prevenção ao melanoma e saúde visual. No domingo, a praia também terá show com Os Fagundes às 17h.

O grupo tradicionalista se apresenta também em São Lourenço do Sul, no sábado, às 19h, na Praia da Barrinha (Av. Antônio Augusto Assumpção). O espetáculo acontece dentro da programação do RecreArte, que estará na cidade de 12 a 15 de fevereiro, das 15h às 19h.

Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com patrocínio da Unimed e parceria d’Os Fagundes, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e Prefeituras Municipais, o Estação Verão leva atividades sociais, esportivas, culturais e de saúde gratuitas a 17 pontos do Estado. A programação completa está disponível em www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Estação Verão Sesc 2020 – Programação de eventos

Arambaré

Endereço: Calçadão na beira da praia, próximo a Inúbia

Horários: sábado e domingo, das 9h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, às 18h: CãoMinhada / às 20h: Banda Doctor Dog

Atlântida

Endereço: Avenida Central, 05 – ao lado da Saba

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, às 17h: Atividade do Proerd no Sesc com crianças, com participação da Escolinha de Trânsito, na Praça Atlântida

Atlântida Sul

Endereço: Beira Mar, s/n, em frente à Pousada Gaivotas

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

16/02, às 9h: Mini Rústica Polícia Civil / 16h: Passeio sobre rodas

Programação Carnaval

22/01, às 9h e 10h: Aulões temáticos / 14h: Folia Kids / 16h: Aulão Brega

23/01, às 10h: Customização de Camisetas / Desfile de fantasias Kids / 16h: Aulão Carnavalesco

24/02, às 9h e 10h: Aulões temáticos / 14h: Gincana de Carnaval família / 16h: Aulão Marchinhas

Camaquã

Endereço: Complexo Esportivo Rui de Castro Neto

Horários: sábados e domingos, das 14h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, às 16h: Oficina de Taekwondo / às 20h: Show João Pedro Voz e Violão

22 e 23/02, às 17h: Matiné de Carnaval

Capão da Canoa

Endereço: Beira Mar – em frente ao Hotel Bassani

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

14/02, às 11h: Aulão zen – aula de relaxamento, energização e auto massagem

15 e 16/02, a partir das 8h: Passaporte da Saúde, com teste de acuidade visual, verificação da capacidade de pico de fluxo expiratório e da PA, teste capilar para verificação da glicemia.

16/02, às 17h: Show d’Os Fagundes na RecreArte

Cassino

Endereço: Balneário Cassino – Avenida Atlântica, 149 P, esquina com a Rua Santa Cruz

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Eventos

14/02, às 16h: Lançamento do Programa Mais Saúde da Unimed, com Aulão de Yoga, Caminhada e Passeio Ciclístico, no Estação Verão Cassino

15/02, às 20h: Show de Aniversário do Município com a Banda Saldanha, abertura com o Bloco Carnavalesco Boêmios.com, no Campo do Praião

16/02, às 9h: Verão CAARS, no Estação Verão Cassino

16/02, às 14h: Festival de Esculturas em Areia, Festival de Pipas e Pandorgas e Ônibus do S.C. Internacional, na Arena Oceano

16/02, às 18h: 5° Rústica dos Advogados do RS, largada no Estação Verão Cassino

Cidreira

Endereço: Beira Mar – Centro – s/n

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Hermenegildo

Endereço: Calçadão Central da Praia do Hermenegildo

Horários: sexta a domingo, das 08h às 11h e das 16h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Horizontina

Endereço: Praça de Horizontina (Av. Tucunduva, s/n)

Horários: sextas a domingos, das 16h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Imbé

Endereço: Beira Mar – Calçadão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, às 8h30: Estande de Educação Ambiental/ Projetos Boto da Barra / 14h: Show de talentos

Programação Carnaval

22/02, às 9h: Fantasia Zen / às 14h: Porta Bandeira e Mestre Sala Mais Criativos (Desafio Relâmpago), Customização de Camisetas / às 16h: Penteados e pinturas malucos (Kids) / 17h: Trio Mais que eletrico

23/01, às 9h: Bota pra ferver / 14h: Samba enredo Sesc (Desafio Relâmpago) / 16h: Baile Kids Fantasia / 17h: Samba Fit

24/01, às 9h: Bloco Estação Verão Sesc Imbé / 14h: O planeta é um só (Desafio Relâmpago) / 16h: Gincana Maluca / 17h: Carna Hit

Itapuã

Endereço: Praia de Itapuã – Viamão

Horários: sextas-feiras, das 14h às 20h; sábados e domingos, 9h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Laranjal

Endereço: Praia do Laranjal – Casa de Praia Sesc – Av. Antônio Augusto Assumpção (em frente ao Restaurante Santo Antônio Gril)

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

14/02, 14h às 17h: Rádio Atlântida

15/02, 09 às 19h: Praiano de Rugby

15/02, às 9h: Cãominhada e Caminhada Ecológica

15/02, 10h às 19h: 10º Copa Laranjal de Atletismo

16/02, às 7h: 6ª Meia Maratona de Pelotas

16/02, às 18h: Aulão Fitdance Kids/ Teen

22/02, 14h às 17h: Rádio 10, no Louge 1

23/02, às 18h: Aulão de Carnaval

Porto Alegre

Endereço: Módulo do Esporte – Orla do Guaíba, próximo a Rotula das Cuias, nas quadras esportivas

Horários: sábados e domingos, das 15h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, das 15h às 19h: Espaço da Coluna – avaliação da Coluna Vertebral

15/02, às 17h30: Aulão de Kangoo

15/02, às 18h: Roda de Capoeira – Grupo ACapoeira, Mestre Gororoba

15/02, às 18h30: Apresentação Cultural de Música: Bruno Schafer Acústico

16/02, às 16h às 19h: Pedal da Inclusão

16/02, às 17h: Hatha Yoga

São Lourenço do Sul

Endereço: Av Antônio Augusto Assumpção – Praia da Barrinha

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Eventos

12 a 15/02, das 15h às 19h: RecreArte com diversas atividades de cultura e recreação

15/02, às 19h: RecreArte com Os Fagundes

16/02, às 10h: Cãominhada, saída e chegada no Lounge da Praia da Barrinha

Torres

Endereço: Beira Mar – Praia Grande – Casa Estação Verão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, às 9h: Torneio de Câmbio Grupo Guarita Câmbio / às 10h: Escola de Trânsito da Polícia Civil / às 19h: Passeio Ciclístico Night Bikers

Tramandaí

Endereço: Beira Mar, 2015 – Casa de Praia Sesc

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Eventos

15/02: Teatro de Fantoches Fantomania

Uruguaiana

Endereço: Parque Dom Pedro II – Parcão (Av. Presidente Vargas, 1553)

Horários: sextas das 18h às 22h, sábados e domingos das 15h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

15/02, às 9h30h: Oficina de Skate e Torneio de Mini arco em dupla

