Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Pequenos estabelecimentos investem em acessórios que ajudam a diversificar o corte dos alimentos e ao mesmo tempo entregam de forma rápida os lanches Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A temporada de verão pede um lanche ou uma bebida diferenciada na praia ou nos ambientes de lazer. Por trás desse momento, está a necessidade do lojista contar com equipamentos que o auxiliem a fazer de forma rápida a preparação dos alimentos. Além desse desafio, na maioria das vezes o vendedor tem de fazer esse processo em ambiente reduzido. Entre as inovações oferecidas pelo JPG Group, aos comerciantes estão uma linha de processadores de alimentos profissionais.

“São equipamentos que permitem cortes fatiados, ondulados, ralados em forma de palitos ou cubos. O que buscamos oferecer são equipamentos que permitam a maior variedade de cortes possível com elevada performance para cortar, triturar, amassar e misturar graças a uma seleção completa de discos”, explica o diretor do JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.

Todas as peças que entram em contato com os alimentos são fáceis de desmontar, para uma higienização perfeita. Para grandes quantidades a empresa oferece o evacuador para processamento de legumes em grande quantidade. O motor é industrial de indução para uso intensivo.

