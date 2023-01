Rio Grande do Sul Passo Fundo: apreendida carga de camarão contrabandeado avaliada em mais de 1 milhão de reais

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O caminhão estava carregado com 5 toneladas de camarão. Foto: PRF/Divulgação O caminhão estava carregado com 5 toneladas de camarão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta terça-feira (17), em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, foi apreendido um caminhão carregado com 5 toneladas de camarão contrabandeados da Argentina, na BR 285 em Passo Fundo. Uma Jeep Compass acompanhava a carga e o seu motorista fazia a escolta armada da mercadoria. Os dois homens foram presos por contrabando.

Durante uma ação conjunta com participação do serviço de inteligência, os policiais localizaram um caminhão com placas de São Miguel D’Oeste/SC, transitando entre Carazinho e Passo Fundo. Nesse momento, perceberam que um outro veículo, com placas de Joinville/SC, estava viajando junto com ele. Os dois foram abordados quando chegavam em Passo Fundo.

O caminhão estava carregado com 5 toneladas de camarão, que foram avaliados em mais de 1 milhão de reais. A mercadoria era transportada sem nenhum tipo de refrigeração. Aos policiais os homens disseram que carregaram os crustáceos na fronteira com a Argentina e os levariam até Itajaí/SC. Essa viagem de 800 km de distância seria realizada em mais de 16 horas.

O motorista do caminhão tem 53 anos de idade e é morador de São Miguel D´Oeste, o da camionete tem 33 anos e mora em Dionísio Cerqueira/SC. Eles não possuíam ocorrências policiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul