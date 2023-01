Rio Grande do Sul Revitalização da Orla Gastronômica do rio Mampituba é iniciada em Torres

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

As áreas de passeio serão ampliadas e espaços de convivência construídos, nivelados à rua. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As obras de revitalização da Orla Gastronômica do rio Mampituba, em Torres, já começaram. A intervenção engloba uma área de 18.792 m², que vai do final da Avenida Beira Mar até a Avenida Cristóvão Colombo. A expectativa é que o início dos trabalhos não comprometa o movimento da temporada. Conforme o prefeito Carlos Souza, a iniciativa é de grande importância para a cidade e um marco para os torrenses.

As obras serão desenvolvidas em várias etapas, e o primeiro passo é a contenção do Mampituba, que não afetará a circulação de pedestres e o fluxo de veículos. O processo será executado por meio da colocação de pedras de enrocamento e concreto ao longo das margens que abrangem os trechos da obra. Além destas melhorias estruturais, as margens irão se tornar um local contemplativo, com decks e passeio público com mobiliário urbano.

A previsão é que as intervenções durem cerca de nove meses, tendo como objetivos a priorização do pedestre, mobilidade e infraestrutura urbana, projeto paisagístico e a revitalização da Praça Amigos da Praia de Torres.

As áreas de passeio serão ampliadas e espaços de convivência construídos, nivelados à rua. Terão pisos padronizados e rota acessível com sinalização tátil. Outro incentivo se dará através da distribuição de novo mobiliário urbano ao longo do trajeto, composto por bancos, lixeiras, espreguiçadeiras e bicicletário. Além disso, está previsto um novo projeto paisagístico, pensado para proporcionar conforto ambiental para a permanência no local.

A ciclovia da Avenida Beira Mar terá continuidade na orla, tendo seu prolongamento estendido por aproximadamente 470 metros até a Avenida Cristóvão Colombo. Será em concreto pintado e com sentido de ida e volta, contando com iluminação e sinalização vertical e horizontal.

Imagens: Divulgação

Será redimensionada e refeita a drenagem pluvial através de tubos de PEAD, e alguns postes serão suprimidos e outros relocados para melhor se comportar diante do novo desenho urbano. Estas melhorias englobam as ruas Barra do Rio, Kalil Sehbe e Saldanha da Gama, que também receberão nova pavimentação com PAVS e terão seu sentido viário alterado, e a Avenida Cristóvão Colombo, que receberá ainda recapeamento asfáltico.

Visando o conforto ambiental urbano, o projeto paisagístico conta com arborização ao longo dos trechos por meio de ipês rosa e amarelo e quaresmeiras. As Ruas Kalil Sehbe e Saldanha da Gama também receberão arborização. As esquinas serão humanizadas com floreiras e folhagens, e por toda a extensão da orla haverão canteiros e floreiras. Pensando na drenagem urbana, serão feitos jardins de chuva com sistema de escoamento. As árvores existentes de espécies exóticas invasoras serão retiradas.

Já a revitalização da Praça Amigos da Praia de Torres consistirá em um novo desenho urbano, que se integrará ao passeio público e à ciclovia. O espaço terá modificação no mobiliário urbano, iluminação em LED, playground em madeira plástica e projeto paisagístico. A grande novidade na praça será a instalação da fonte interativa de piso, que permite a participação ativa do público em contato com a água. Quando os jatos são desligados o espaço fica livre para apresentações itinerantes.

