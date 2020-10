Celebridades Paula Toller fala sobre críticas: “Sou cancelada há décadas”

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Apanhei muito. Hoje em dia fala-se muito de cancelamento, mas eu sou cancelada pela crítica há décadas. Estou acostumada", disse a cantora Foto: Reprodução “Apanhei muito. Hoje em dia fala-se muito de cancelamento, mas eu sou cancelada pela crítica há décadas. Estou acostumada", disse a cantora. (Foto: reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com mais de quarenta anos de carreira, Paula Toller abriu o jogo sobre como lida com as críticas que recebe e sobre a fama de antipática. A cantora e compositora participou de uma live com o pesquisador musical Rodrigo Faour na noite de domingo (04).

“Apanhei muito. Hoje em dia fala-se muito de cancelamento, mas eu sou cancelada pela crítica há décadas. Estou acostumada. Era um massacre, um bullying. Atualmente teria mil nomes para isso. É claro que eu também estava aprendendo. Fazia um monte de coisa que deu certo e um monte de coisa que não deu. Mas eu tinha, sim, a ambição de ser uma compositora, uma cantora, uma artista”.

Mãe de Gabriel, Paula falou sobre como a maternidade mudou a sua vida. “Sou uma mãezona. Gabriel é muito amoroso, muito chegado, a gente passou a quarentena juntos. Com ele, aprendi a ser gente, a ser uma pessoa melhor. Eu nunca imaginei que fosse ser mãe, engraçado. E quando ele nasceu, eu fiquei um ano sem trabalhar, não tinha babá, nunca tive. Eu e Lui criamos por nossa conta. Não me arrependo. É o tipo da coisa da qual não queria me arrepender”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades