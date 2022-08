Flávio Pereira Paulo Guedes promete reduzir mais impostos para criar mais empregos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

O presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes: mais redução de impostos para aumentar geração de empregos. (Foto: Agencia Brasil)

A redução de impostos, em especial os encargos pagos pelo empregador para abrir postos de trabalho, estimulou o crescimento da economia, contrariando as previsões de economistas engajados com os projetos da esquerda. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que pretende “exterminar” os impostos que, segundo ele, limitam a criação de empregos no país em um eventual 2º governo Jair Bolsonaro. Guedes está otimista e afirma que “vamos criar emprego em massa, vamos reduzir – eu diria que exterminar – os impostos que são os destruidores de emprego, que são os encargos trabalhistas.” No quesito empregos, no acumulado de 2022, o saldo é de e 1.334.791 empregos, decorrente de 11.633.347 admissões e de 10.298.556 desligamentos.

Presidente Jair Bolsonaro é investigado por comentar matéria da revista Exame

O presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado, veja só, por ter comentado na live realizada em outubro de 2021 sobre a preocupação da comunidade científica com o risco das vacinas contra covid-19 serem infectadas com o vírus HIV. Na verdade, comentou matéria publicada pela revista Exame em 20 de outubro de 2020, com o título “Algumas vacinas contra a covid-19 podem aumentar o risco de HIV”. O entusiasmo da militância de esquerda infiltrada nos órgãos de investigação esqueceu de interpelar a revista Exame, que publicou a matéria e deu origem à polêmica. A delegada da Polícia Federal Lorena Lima Nascimento, uma das responsáveis pelas investigações resultantes da CPI da covid-19, a famosa “CPI do Circo” encaminhou ao STF o inquérito contendo essa bobagem.

“Genocida” é fake news. “Presidiário” é verdade

O ex-presidiário Lula, através dos seus advogados, ingressou com recurso no TSE para derrubar a decisão que o proíbe de chamar o presidente Jair Bolsonaro de “genocida”, é uma fake news, uma narrativa criada pela esquerda com ajuda do consórcio da mídia aparelhada. Para o ouvinte entender: não há como o presidente Jair Bolsonaro ser chamado de genocida, após o Brasil figurar entre os três países que mais vacinaram contra covid no mundo inteiro. Pelo contrário, chamar Lula de “presidiário”, é uma verdade. Ele esteve preso por 580 dias cumprindo pena confirmada por três instâncias, até o ex-presidente do TSE Edson Fachin descobrir o “CEP errado” e suspender os seus processos.

Gestão de Alexandre de Moraes no TSE emite sinais de diálogo

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), está abrindo uma agenda positiva na sua gestão recém iniciada. Primeiro, foi garantir na primeira sessão sob sua presidência, nesta quinta-feira (18), por maioria, que vai divulgar detalhes sobre os bens declarados pelos candidatos nas eleições deste ano. Estes dados estavam proibidos pelo ex-presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes anunciou que receberá o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para uma visita institucional na próxima terça-feira (23). Emite um sinal claro de aproximação do Tribunal com o militar e as Forças Armadas. O encontro será realizado no gabinete de Moraes, às 15h30, e será somente entre o ministro e Nogueira, sem a presença dos técnicos das Forças Armadas.

Depois de passarem vergonha, Ibope e Datafolha voltam a atacar

Se dependesse do Ibope – agora transformado em Ipec – e do Datafolha, Fernando Haddad seria o presidente do Brasil, Dilma Rousseff seria senadora por Minas Gerais, e Manuela estaria governando Porto Alegre. Mas esses institutos não perdem a vergonha e voltam a atacar. Estas pesquisas não batem com o Data Povo, ou a pesquisa do mundo real que os brasileiros assistem diariamente nas ruas de todo o país.

