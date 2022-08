Flávio Pereira Lula considera Lei da Ficha Limpa “uma bobagem”

Por Flavio Pereira | 18 de agosto de 2022

O candidato à Presidência da República Lula. (Foto: Reprodução de vídeo)

Incensado pela mídia, por artistas e pela academia, sedentos pelos recursos cortados pelo atual governo para pesquisas e trabalhos supérfluos, o ex-presidiário Lula disse claramente que o Brasil deveria repensar o funcionamento da Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância possam obter registro para candidatar-se a cargos eletivos. A declaração de Lula foi durante entrevista à Rádio Super, de Minas Gerais, ontem pela manhã:

“Eu acho que foi uma bobagem a gente fazer a Lei da Ficha Limpa tal como ela foi feita. Às vezes, você pune uma pessoa, e três meses depois ela readquire os direitos de ser candidato outra vez. Eu acho que é preciso a gente dar uma rediscutida na Lei de Ficha Limpa.”

Foram 580 dias de cadeia

Lula esteve preso por 580 dias (de 7 de abril de 2018 até o dia 8 de novembro de 2019), condenado em três instâncias, até que no dia 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em decisão surpreendente, anulou as condenações no âmbito da Lava-Jato, por considerar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o processo fora da área de jurisdição. Ele não foi absolvido, e seus processos foram transferidos para a Seção Judiciária do Distrito Federal, que integra o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Coisas que a imprensa não tem publicado

Alguém já lhe disse ou informou que os números da inflação de julho no Brasil foram os melhores nos últimos 40 anos? Afinal, tivemos deflação de 0,68%, o que significa inflação negativa. E as previsões para este mês de agosto seguem a mesma toada. Mesmo assim, isso não é manchete para a imprensa que esconde informações positivas do atual governo com a mesma intensidade com que coloca debaixo do tapete os roubos e malfeitos do principal adversário do presidente Jair Bolsonaro.

Índices da economia brasileira são melhores que a média mundial

O que diz a GlobalData, que acompanha a flutuação dos índices de inflação no mundo inteiro: que a média mundial da inflação deve ficar em 7,5%. Comparando com o anúncio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que reduziu para 7,02% a estimativa oficial da inflação para 2022, o Brasil terá uma inflação quase meio ponto percentual abaixo da média mundial. E dependendo dos dados da economia americana a serem liberados esta semana, a estimativa é de que os resultados do Brasil fechem o ano melhores que os índices dos Estados Unidos. Lógico, que o leitor não vai ler essa avaliação na imprensa brasileira. No máximo, algum analista de economia de esquerda admitirá que nossa economia “despiorou”.

Universidade Federal paga estátua de ex-terrorista com dinheiro do contribuinte

Não é fake news: está escrito no convite oficial do reitor da Universidade Federal do Pampa, Roberlaine Ribeiro Jorge. Ao mesmo tempo em que reclamam do corte de recursos feito pelo Governo Federal, as universidades fazem uma gastança capaz de envergonhar ao mais pilantra dos gestores. É o caso da Unipampa, encravada na região de Bagé, uma das mais empobrecidas do Estado. Ali, o reitor mandou fazer, com dinheiro público, uma estátua do ex-terrorista tupamaro e ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, que receberá nesta quinta-feira, o título de Doutor Honoris Causa da instituição. É difícil de acreditar. Mas creiam, o dinheiro de todos nós, saqueado do orçamento das Unipampa, foi gasto na estátua do ex-terrorista pelo reitor da Unipampa.

