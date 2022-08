Flávio Pereira Hackers fazem gigantesco ataque cibernético em sistemas públicos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino afirma que investigação sobre ataque cibernético avançou. (Foto: Agencia Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal agiu rápido, e o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino confirmou investigação para apurar a extensão do ataque cibernético ao site do Ministério da Saúde e ao aplicativo Conecte SUS desde a última sexta-feira. Irônicos, os hackers deixaram um recado: “50 TB de dados foram copiados e excluídos” e informaram que o ataque tinha sido um “ransomware”.

“Ransomware” é um tipo de malware que criptografa arquivos e até sistemas de computador inteiros e, em seguida, exige o pagamento de um resgate para devolver o acesso. Mas, eles foram mais longe para mostrar a vulnerabilidade dos sistemas de informatica: além do Ministério da Saúde, a PF afirmou que os hackers, que atuam no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia, invadiram uma série de sistemas públicos federais.

Foram alvos: a Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério da Economia, Instituto Federal do Paraná (IFPR), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Este ataque cibernético em série, demonstra que é louvável a preocupação patriótica de muitos brasileiros com o aperfeiçoamento da segurança de sistemas, inclusive o próprio processo eleitoral brasileiro.

Polícias dão mais prejuízos aos traficantes

Tem quem não goste, mas ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou os resultados de mais uma forte investida das polícias ao tráfico de drogas, apreendendo 4 toneladas de maconha. Segundo ele, “mais um prejuízo milionário ao crime organizado, vidas e famílias preservadas”:

-Campo Grande/MS: em conjunto com a Polícia Civil, policiais fecharam oficina que armazenava 2,6 t da droga.

– Bataguassu/MS: policiais encontraram 620 kg de maconha em veículo abordado em trecho da BR-267.

– Cornélio Procópio/PR: 343,7 kg do entorpecente foram apreendidos após condutor desobedecer ordem de parada.

– Rio Verde/GO: 397,5 kg de maconha no interior de um automóvel que trafegava na BR-060.

O Ibope voltou com outro nome

Depois de passar vergonha de forma recorrente em inúmeras pesquisas pré-eleitorais, o Ibope acabou encerrando suas atividades. Agora porém, retornou, para surpresa em alguns brasileiros. Agora, surge o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) que pretende substituir o Ibope Inteligência.

Recorde de candidatas mulheres: 33% do total

As eleições deste ano terão número recorde de candidatas mulheres em comparação às últimas três eleições. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de mulheres que tiveram suas candidaturas registradas junto à Justiça Eleitoral em 2022 é de 9.415, o que representa 33,28% do total de políticos elegíveis. Um recorde em comparação às últimas três eleições.

Em comparação às eleições de 2018, as porcentagens oscilaram pouco. Nas últimas eleições gerais, o número de candidatas mulheres foi 9.204 (31,65%), contra mais de 19 mil homens, que eram 68,35% dos concorrentes ao pleito. Já em 2014, 8.123 eram mulheres (31,05%) e 18.038 (68,95%), homens.

Dirigente da Fiesp denuncia assinatura falsa na Carta pela Democracia

Foi parar na polícia a lista de assinaturas de adesão à Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito da USP. Ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o empresário Paulo Skaf teve sua assinatura falsificada no documento e registrou um boletim de ocorrência. Na ocorrência policial, o ex-presidente da Fiesp afirmou que nunca assinou nenhuma das cartas, nem da USP nem da Fiesp, e pediu que o caso seja investigado. Skaf afirma que “assim como fizeram comigo, devem ter feito com muitos. Uma vergonha”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira