Pavilhão da Agricultura Familiar terá 217 empreendimentos na Expodireto Cotrijal, crescimento de 16,6%

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação Expodireto/Cotrijal

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) participará da 21ª Expodireto Cotrijal apoiando a participação de 217 empreendimentos da agricultura familiar, 16,6% a mais do que em 2019. A feira ocorrerá entre 2 e 6 de março, em Não-Me-Toque, e foi lançada na manhã desta terça-feira (3), em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário da Agricultura, Covatti Filho.

O Pavilhão da Agricultura Familiar na Expodireto terá 191 espaços, que serão ocupados por 168 agroindústrias inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela Seapdr, e 49 expositores de artesanato, plantas e flores. No total, 128 municípios estão representados no pavilhão, 10% a mais do que no ano passado, quando a comercialização chegou a R$ 1,05 milhão.

“A Expodireto é uma das grandes feiras do agro brasileiro, e o nosso governo estará presente viabilizando a participação da agricultura familiar em toda sua diversidade de públicos”, afirmou Covatti Filho.

O pavilhão é uma parceria da Seapdr com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-Sul) e a Emater.

Lançamento da feira

Neste ano, o destaque da Expodireto-Cotrijal é a inauguração da Arena Agrodigital, espaço dedicado às tecnologias digitais que vai reunir empresas do agro mundial e ser palco de palestras específicas sobre o assunto. São 1,6 mil metros quadrados, reunindo 22 empresas e 15 startups.

Para o governador Eduardo Leite, além de promover o uso de tecnologia para alcançar maior produtividade das culturas, a feira pode ser uma ponte para que novas tecnologias sejam desenvolvidas no RS, com apoio e convergência entre as universidades, a iniciativa privada e o poder público. “Somos referência em agrotech e queremos aproveitar ainda mais essa expertise para gerar investimentos na nova economia”, destacou.

Em 2019, a Expodireto contou com a participação de 70 países e recebeu 268 mil visitantes e de 534 expositores, movimentando R$ 2,4 bilhões em negócios.

