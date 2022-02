Rio Grande do Sul Pavimentação de rodovia reduzirá em 20 quilômetros a distância entre Porto Alegre e Gramado

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

As obras na ERS-373 devem ser concluídas até o fim deste ano Foto: Daer/Divulgação As obras na ERS-373 devem ser concluídas até o fim deste ano. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

A pavimentação da ERS-373, entre Santa Maria do Herval e a localidade de Serra Grande, em Gramado, na Serra Gaúcha, foi retomada e deve ser concluída até o fim deste ano. As obras encurtarão em 20 quilômetros o trajeto entre Porto Alegre e o município turístico da Região das Hortênsias.

Os serviços são executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e contam com investimentos de R$ 27,6 milhões do Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado.

“É uma obra aguardada há décadas e que certamente impulsionará o turismo do nosso Estado”, disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Com a ERS-373 inteiramente pavimentada, conseguiremos reduzir em 20 quilômetros o percurso entre a Região Metropolitana e Gramado, fornecendo uma alternativa às rodovias ERS-239 e ERS-115, que passam por Taquara e Três Coroas. Será um benefício também à agricultura de Santa Maria do Herval, que contará com uma via em melhores condições para o transporte da produção”, explicou.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a meta, até dezembro, é pavimentar os 10 quilômetros restantes do total de 17,2 quilômetros do trecho. “Os trabalhos começaram em janeiro, com os levantamentos preliminares, e, agora, ocorre a limpeza da estrada para posterior realização de drenagem, seguida de terraplenagem e pavimentação”, disse.

