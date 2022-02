Economia Presidente do Banco Central diz que preocupação do mercado com possível mudança de governo está menor

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Campos Neto disse que não cabe ao BC fazer comentários sobre cada pré-candidato à Presidência

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, afirmou que a preocupação do mercado financeiro com uma possível mudança de governo está menor.

“Tem vários preços que mostram os riscos que é a passagem de um governo para o outro. E eles atenuaram. Caíram um pouco. Significa que o mercado passou a ser menos receoso”, afirmou Campos Neto.

Ele ponderou que ainda é muito cedo para se falar em decisão eleitoral e destacou que o BC ganhou autonomia em relação ao governo para ter independência entre os círculos político e monetário.

“Não nos cabe fazer comentário sobre o que seria cada pré-candidato”, disse Campos Neto.

