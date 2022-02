Mundo Parte das tropas russas mobilizadas perto da fronteira com a Ucrânia retorna aos quartéis

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

O governo russo negou que tenha planos para invadir a Ucrânia Foto: Ministério da Defesa da Rússia O governo russo negou que tenha planos para invadir a Ucrânia. (Foto: Ministério da Defesa da Rússia) Foto: Ministério da Defesa da Rússia

A Rússia retirou de regiões de fronteira com a Ucrânia algumas das tropas que faziam exercícios militares e enviou os soldados de volta para as suas bases, informou o Ministério da Defesa russo nesta terça-feira (15).

De acordo com a agência Interfax, o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov, afirmou que os grandes exercícios militares não terminaram, mas que soldados de distritos do Sul e Oeste completaram as manobras e começaram a voltar para as bases. Não foi especificado quantos soldados devem voltar aos quartéis.

Os Estados Unidos e o Reino Unido têm alertado que a Rússia pode estar se preparando para invadir a Ucrânia a qualquer momento.

A ministra de Relações Exteriores do Reino Unidos, Liz Truss, disse que só acredita que a Rússia não pretende invadir a Ucrânia se ocorrer uma retirada completa das tropas das regiões de fronteira.

Imagens de vídeo divulgadas pelo Ministério de Defesa da Rússia e publicadas pela agência de notícias RIA mostram alguns tanques sendo carregados em vagões de trens.

O ministério afirmou que vai usar caminhões para carregar uma parte do material e que as tropas vão marchar até as bases. A Rússia concentrou mais de 100 mil soldados em regiões de seu território próximas das fronteiras com a Ucrânia. Além disso, enviou militares para a Belarus para exercícios que devem terminar no dia 20 deste mês. Assim, a Ucrânia está quase completamente circulada por militares russos.

O governo da Rússia negou que tenha planos para invadir o país vizinho, mas exige garantias legais de que a Ucrânia não vai integrar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

