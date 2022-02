Rio Grande do Sul Fepam emite licenças para termelétrica e produção de gases naturais em Rio Grande

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Uma Estação Onshore de Recebimento, Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural será instalada no porto de Rio Grande Foto: Divulgação/Portos RS Uma Estação Onshore de Recebimento, Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural será instalada no porto de Rio Grande. (Foto: Divulgação/Portos RS) Foto: Divulgação/Portos RS

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu, na segunda-feira (14), dois documentos que eram aguardados por prefeitos e moradores da região Sul do Estado.

O primeiro é a licença prévia para a produção de gases industriais para a empresa Regas Brasil Sul S/A. O documento é referente à autorização da área proposta para a futura implantação de uma Estação Onshore de Recebimento, Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural Liquefeito no porto de Rio Grande.

O segundo documento emitido é a licença de instalação para a usina termelétrica a gás natural ao empreendedor Termelétrica de Rio Grande. A licença autoriza o início das obras de implantação da usina de energia termelétrica a gás natural, com uma capacidade de 1.280 megawatts.

“O tempo da avaliação foi dado pela necessidade e complexidade dos empreendimentos. Ambientalmente, o Estado ganha porque, além de manter o costumeiro rigor, tivemos ganhos indiretos, como a instalação de duas estações de monitoramento de qualidade do ar no município de Rio Grande. Todas as etapas foram cumpridas e, por esse motivo, emitimos a licença prévia para a atividade de regaseificação e a licença de instalação para a usina termelétrica, que vão compor o empreendimento juntamente com as já emitidas licenças prévias do pier e da linha de transmissão”, disse a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann.

