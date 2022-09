Saúde Paxlovid: remédio da Pfizer reduz morte de idosos por covid

5 de setembro de 2022

Farmacêutica já chegou a ressaltar que o Paxlovid é eficaz contra a variante ômicron. (Foto: Reprodução)

O remédio da Pfizer, Paxlovid, tem potencial para reduzir a morte de idosos por covid. A informação vem de um estudo israelense, publicado na revista científica The New England Journal of Medicine.

Para chegar a isso, a equipe de pesquisadores analisou o histórico médico de 110 mil pessoas que chegaram a utilizar serviços de uma assistência médica chamada Clait Health Services.

A média de idade dos pacientes era de 60 anos, e a maioria já tinha recebido pelo menos uma dose da vacina contra a covid. Cerca de 4 mil pacientes foram tratados com Paxlovid, e o medicamento se mostrou altamente eficiente no público acima de 65 anos.

Conforme comentam os pesquisadores, entre os 42.821 pacientes com 65 anos ou mais, 766 que não receberam Paxlovid foram hospitalizados com covid. Em comparação com este dado, apenas 11 que tomaram o medicamento foram hospitalizados. Na prática, isso significa que a redução de risco foi de 73%.

Já no que diz respeito às mortes, houve uma redução significativa: apenas dois dos 2.484 pacientes que receberam o medicamento morreram, em comparação com 158 dos 40.337 pacientes que não foram submetidos ao tratamento. Assim, o remédio apresenta uma redução de risco de 79% no número de mortes.

A limitação está nos adultos mais jovens. Os pesquisadores de Israel perceberam que não houve impacto notável sobre as mortes ou hospitalizações.

Anteriormente, estudos já trouxeram importantes informações sobre o remédio da Pfizer: um estudo preliminar publicado em maio na plataforma Research Square sugere que o medicamento pode ajudar em casos de covid longa. Além disso, a própria farmacêutica já chegou a ressaltar que o Paxlovid é eficaz contra a variante ômicron do coronavírus.

