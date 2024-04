Brasil “Pé-de-meia”: governo alerta para sites falsos

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Não há cobrança de taxas para o programa do governo federal que combate a evasão escolar. (Foto: Reprodução)

O governo federal publicou um alerta de que páginas falsas na internet estão cobrando valores indevidos para inscrição no Pé-de-Meia por meio de pix para inscrição no programa. Trata-se de um golpe, pois não há site para cadastro ou inscrição de estudantes no Pé-de-Meia e nem cobrança de taxa para participar.

Estas páginas falsas aparecem em mecanismos de busca, como Google, Bing e Yahoo, e podem ser identificadas facilmente. O endereço eletrônico dos sites usados para o golpe possuem domínios do tipo “.com”. Diferentemente de sites oficiais de órgãos do Governo Federal, os quais geralmente utilizam o domínio “.gov.br”.

O programa

Para acessar o programa Pé-de-Meia, basta o estudante ter CPF, estar regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Programa Bolsa Família. Aqueles que se beneficiam por essa iniciativa do governo federal serão a prioridade nesse início do Pé-de-Meia.

A habilitação do estudante elegível ao Pé-de-Meia será realizada mediante cruzamento das informações de matrícula (transmitidas pelos sistemas de ensino estaduais, distrital e municipais e pelas instituições federais que ofertam o ensino médio) com os dados do Bolsa Família.

Dessa forma, as redes ofertantes deverão colaborar com o MEC na execução do Pé-de-Meia, por meio de assinatura de termo de compromisso para compartilhamento de informações dos matriculados no ensino médio e, quando for o caso, de seus representantes legais.

