Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Quinteto de câmera da instituição destaca um compositor brasileiro e dois alemães. (Foto: Divulgação/Ospa)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta às 18h deste domingo (14) mais um recital da série “Música de Câmara” . Com entrada franca, o espetáculo está a cargo do quinteto Som 5, formado por instrumentistas da casa: Henrique Amado (flauta), Viktoria Tatour (oboé), Diego Grendene (clarinete), Altair Venâncio (fagote) e Nadabe Tomás (trompa).

No programa estão composições do brasileiro Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948) e e dos alemães Franz Danzi (1763-1826) e Paul Hindemith (1895-1963). O ingresso é por ordem de chegada.

A Ospa se apresenta em sede própria junto ao prédio do Centro Administrativo do Estado: avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas. Estacionamento gratuito no local. Essas e outras informações estão disponíveis no site ospa.rs.gov.br.

Quem não puder conferir ao vivo, tem como alternativa a transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no site de vídeos youtube.com. O acesso também é gratuito e inclui reproduções integrais de concertos anteriores apresentados pela instituição, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac-RS).

A série “Música de Câmara” foi criada em 2016 para consolidar na instituição a presença de grupos de câmara, caracterizados pela interpretação de peças eruditas com grupos de formação reduzida em relação, bem mais compactos que as orquestras. Na direção artística da Ospa está o maestro Evandro Matté.

Programa

– Franz Danzi: “Quinteto nº 1 em Si Bemol Maior, Opus 56”. A carreira do alemão Franz Danzi abrangeu a transição entre as eras clássica e romântica da música de concerto. Essa composição faz parte de uma série de quintetos de sopros escritos em seus últimos anos de vida.

– Oscar Lorenzo Fernández: “Suíte para Quinteto de Instrumentos de Sopro, Opus 37”. Uma das referências do modernismo no Brasil, o autor carioca tem boa parte de seu trabalho marcado por fortes influências do nacionalismo. Nesta peça, o folclore está presente até nos nomes de alguns de seus movimentos, como “Pastoral (Crepúsculo no Sertão)” e “Fuga (Saci-Pererê)”.

– Paul Hindemith: “Kleine Kammermusik, Opus 24, Nº 2”. Trata-se de outro importante nome da produção erudita no século 20. Com título traduzível como “Pequena Música de Câmara”, esta é a segunda de duas obras publicadas pelo alemão em 1922, com influências do jazz e do trabalho do russo Igor Stravinsky (1882-1971).

(Marcello Campos)

2024-04-13