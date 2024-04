Inter Inter estreia no Campeonato Brasileiro com virada de 2 a 1 sobre o Bahia

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Gols colorados foram marcados por Wesley e Fernando no segundo tempo. (Foto: Letícia Martins/E.C. Bahia)

Diante de 22 mil torcedores no estádio Beira-Rio na noite desse sábado (13), o Inter venceu o Bahia por 2 a 1 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente com Biel aos 24 minutos do 2º tempo, mas o Colorado igualou o placar com Wesley dois minutos depois e virou com Fernando aos 37. A equipe treinada por Eduardo Coudet voltará a campo na quarta-feira (17), fora de casa, contra o Palmeiras.

A primeira metade da etapa inicial foi equilibrada, embora o anfitrião – desfalcado de seu meia articulador Alan Patrick e de seu colega de posição Charles Aránguiz – apresentasse maior volume ofensivo. O Colorado chegou com perigo em cabeceio de Thiago Maia após cobrança de escanteio e com finalização de Borré na grande área, para defesa de Marcos Felipe.

Mas o Bahia melhorou seu desempenho na reta final e conseguiu levar perigo em chute à distância por Everton Ribeiro, com a bola “tirando tinta” da trave. Também quase abriu o placar em finalização de Jean Lucas na grande área, defendida pelo goleiro Rochet. Ainda deu tempo do colorado Bustos arriscou de fora da área, com perigo para o arqueiro visitante.

No segundo tempo, o duelo continuou bastante movimentado, ainda que a maioria das jogadas de ataque não atingissem o objetivo. Aos 24 minutos, o Bahia iniciou um lance pela direita e conduziu a bola para o centro com Everton Ribeiro, que tocou para Jean Lucas acionar Biel, ex-Grêmio. Ele cortou a defesa e chutou travado, mas a bola parou no fundo da rede.

Parte da torcida do Inter já se preparava para mais um resultado decepcionante, após a desclassificação para o Juventude no Gauchão e dois empates sem gols na Copa Sul-Americana. Não faltavam mesmo vaias em setores do estádio. Foi quando se desenhou a reação na chuvosa noite de sábado.

Cerca de dois minutos após o gol adversário, o Colorado cobrou lateral pela esquerda, a bola passou pela defesa e pelo meia Maurício. A defesa baiana “cochilou” e o atacante reserva Wesley, livre, demonstrou oportunismo para tocar na saída do goleiro.

O cronômetro marcava 37 minutos quando Bruno Henrique cobrou escanteio na segunda trave. Experiente, o volante Fernando subiu mais alto que a defesa e cabeceou, marcando o seu primeiro gol desde a sua contratação pelo Inter, há menos de dois meses.

A partida foi marcada, ainda, por um detalhe inusitado: a estreia do volante uruguaio Carlos De Pena na equipe do Bahia, menos de três dias após rescindir seu contrato com o próprio Inter, onde atuava desde abril de 2022.

Ficha técnica

– Inter: Rochet, Bustos, Vitão, Fernando, Renê, Thiago Maia (Mercado), Mauricio (Gustavinho), Bruno Gomes (Bruno Henrique), Wanderson (Lucas Alario), Lucca (Wesley) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

– Bahia: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Cuesta, Luciano Juba, Rezende, Caio Alexandre (Biel), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Everaldo), Thaciano (De Pena) e Óscar Estupiñán (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

– Arbitragem: Rodrigo Pereira de Lima (Pernambuco), auxiliado por Francisco Bezerra Júnior (Pernambuco) e Luís Carlos Franca Costa (Rio Grande do Norte). No VAR, Rodrigo Ferreira do Amaral (São Paulo).

