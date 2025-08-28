Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política PEC da Blindagem: excesso de inovações e resistência de parte do Centrão invibializaram votação

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O combinado entre parlamentares era retornar ao texto original da Constituição de 1988. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O excesso de inovações e a resistência de alguns partidos do Centrão inviabilizaram a votação da PEC da Blindagem na noite da última quarta-feira (27) no plenário da Câmara dos Deputados. O combinado entre parlamentares era retornar ao texto original da Constituição de 1988, que previa a necessidade de aprovação para abertura de processos contra deputados e senadores.

Mas líderes partidários cogitaram incluir no texto a necessidade de aprovação para abertura de investigação, além de um quórum mínimo para julgamentos no Supremo.

Segundo líderes que participaram da reunião, por trás da ampliação de processo para inquérito estavam o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e o atual segundo vice-presidente da Casa, Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

Os dois teriam ligado a líderes partidários cobrando a ampliação do escopo da proposta.

A situação chegou a um nível de tensão que, em determinado momento, o relator do texto, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), chegou a dizer que, daquele jeito, abriria mão da relatoria. E perguntou de quem seria aquela redação final.

Todos ficaram em silêncio. Andrada tinha dialogado com ministros do Supremo sobre termos do texto. Mas sua atuação tem sido criticada nos bastidores por caciques do Centrão, que o consideram subserviente ao judiciário.

Dois partidos do Centrão – o PSD e o MDB – tentaram nas últimas semanas demover parte das siglas de Centro e da cúpula da Câmara da ideia de analisar a proposta.

Baleia Rossi (MDB-SP), deputado e presidente nacional do MDB, chegou a postar nessa quinta-feira (28) no X (antigo Twitter): “Sou contra qualquer tipo de blindagem para parlamentares e mudança no foro”.

O mesmo já tinha sido dito na semana passada por Gilberto Kassab, presidente do PSD, durante jantar em Brasília com outros representantes de partido de Centro, alegando que a repercussão seria péssima para a imagem da Câmara dos Deputados e da classe política.

Mas não adiantou. Líderes do PL, União Brasil, Progressistas, PSDB, Cidadania e da Oposição se manifestaram na reunião do Colégio de Líderes a favor da votação do texto ainda na noite de quarta (27).

Numericamente, esses partidos representavam maioria. Mas Hugo Motta desistiu de levar a ideia à frente ao considerar que talvez não fosse o suficiente para atingir a maioria qualificada – de 308 votos – para aprovar uma PEC.

A ideia foi retomar o tema na semana que vem. Mas, para alguns líderes, a chance de apreciar o texto foi perdida.

Senadores importantes já começaram a se manifestar publicamente contra a proposta, como o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA).

E o senador e ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL), que publicou no X: “A PEC da blindagem é um retrocesso. Ela transforma a imunidade em impunidade, como um HC (habeas corpus) eterno para uma casta de intocáveis”.

Arthur Lira não se manifestou. Elmar Nascimento disse estar na Europa, negou ter ligado para qualquer líder para exercer pressão, mas afirmou que é a favor da inclusão da necessidade de incluir autorização parlamentar para inquéritos no texto.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

“Maior resposta” ao crime, diz Lula após operação contra o PCC
Oposição recua após resistências a aval do Congresso a investigações de parlamentares
https://www.osul.com.br/pec-da-blindagem-excesso-de-inovacoes-e-resistencia-de-parte-do-centrao-invibializaram-votacao/ PEC da Blindagem: excesso de inovações e resistência de parte do Centrão invibializaram votação 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Política Oposição recua após resistências a aval do Congresso a investigações de parlamentares

Política “Maior resposta” ao crime, diz Lula após operação contra o PCC

Política Na CPI do INSS, defensora pública diz ter identificado descontos ilegais em 2019

Política Veja os principais pontos da proposta de reforma administrativa