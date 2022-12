Cláudio Humberto PEC dá mais a parlamentares que ao Auxílio Brasil

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Está explicada a aprovação fácil no Senado, em tempo recorde, da PEC Fura-Teto, “vendida” pelo governo eleito do petista Lula como a única maneira de combater a suposta crise de “fome no país”, mantendo os R$ 600 do Auxílio Brasil. O custo do seu Bolsa Família petista (R$ 70 bilhões), no entanto, é menor que os R$ 75 bilhões aprovados para uso dos parlamentares inclusive no “orçamento secreto”, emendas do relator.

Lorota eleitoral

Na campanha, Simone Tebet (MDB) disse que o “orçamento secreto” para 2023 seria de R$ 19,4 bilhões. Só ontem aprovou R$ 75 bilhões.

Dinheiro na veia

A PEC também prevê que parte dos R$ 75 bilhões poderá ser gasta por meio de emendas parlamentares, que são impositivas.

Escândalo fake

A PEC não discrimina gastos, como no “orçamento secreto”, chamado pelos jornalões de “maior corrupção do planeta”. Esqueceram o petrolão.

Tudo para apressar

Assim como a PEC Emergencial de Bolsonaro, a PEC Fura-Teto de Lula se juntou a outra PEC na Câmara, que está em análise mais avançada.

Escolha de Vieira derrota lobby de Amorim por Laurinha

Caso se confirme o nome de Mauro Vieira para comandar o Itamaraty, será uma derrota para o ex-chanceler Celso Amorim, que fez força pela embaixadora Maria Laura da Rocha. Amorim verificou que não agrada à equipe de transição o seu pretendido retorno à chefia do Ministério das Relações Exteriores, e tentou viabilizar a escolha de uma diplomata conhecida por lhe prestar obediência: a embaixadora “Laurinha”.

Velha conhecida

Maria Laura foi chefe de gabinete de Celso Amorim entre 2008 e 2010, quando ele era chanceler durante o governo Lula.

Bem conectado

Mauro Vieira foi chanceler de Dilma e depois se aproximou do senador Davi Alcolumbre, que lutou para mantê-lo na ONU, em Nova York.

Encantador de autoridades

Vieira é chamado no serpentário de “guarda-chuvas mais rápido do Itamaraty”, referência à habilidade do diplomata de encantar autoridades.

Inteligência

A inteligência da Polícia Militar do DF captou movimentos de possível grande manifestação em Brasília neste sábado (10). São manifestantes pró-Bolsonaro contra a diplomação de Lula, na segunda (12).

Pra ontem

Com a inquietude do mercado e para acalmar militares, Lula resolveu antecipar nomes de ministros para esta sexta-feira (9). O planejamento inicial era revelar os nomes só na terça-feira (13), após a diplomação.

Ruim para o mercado

A predefinição do ministério do “Lula III” e a aprovação da PEC Fura-Teto fizeram a Bolsa de Valores cair e fechar no menor patamar desde agosto. Apenas este mês, a queda no índice Ibovespa já superou 4,6%.

Fogo amigo

Petistas que fritam Simone Tebet (MDB-MS) e não querem a senadora no Ministério da Cidadania, levaram ao presidente eleito Lula o nome de Tereza Campello para comandar a pasta, em 2023.

Verbete fake

Até o verbete do partido Peru Livre, de Pedro Castillo, no Wikipédia em português, foi alterado para dizer que o partido é supostamente “conservador”. Em inglês continua “partido político marxista do Peru”.

Invenção

Maldosamente plantam que o ministro Paulo Guedes (Economia) recusa a Secretaria da Fazenda de São Paulo achando o cargo “menor” que o atual. Nada disso, ele quer descansar e cuidar dos próprios negócios.

Reserva

O suplente Fernando Dueire (MDB) tomou posse e assumiu a vaga de Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) no Senado. O veterano pediu afastamento do cargo para tratamento de saúde.

Além da margem

Pesquisa YouGov entre eleitores republicanos nos EUA, dia (8), aponta liderança de 5 pontos do governador da Flórida, Ron DeSantis, sobre Donald Trump para ser candidato do partido a presidente, em 2024.

Pensando bem…

…prisão e censura em tempos de Democracia é o que faz a Justiça assumir as feições dos velhos delegados com chibata na mão.

PODER SEM PUDOR

Sinceridade indesejada

Paulo Maluf deixava o governo paulista, em 1982, e tentava emplacar Reynaldo de Barros à sua sucessão, levando-o as inaugurações de obras. Numa delas, na periferia, foi abordado por um morador, que se queixava da vida, da sorte e, sobretudo, de sua casinha localizada perigosamente à beira de um barranco. Maluf achou encanto na tragédia pessoal do cidadão: “Veja que linda vista o senhor tem! E perto do novo cartão postal da cidade!” Chamou Reynaldo, que estava a alguns metros, para ganhar aquele voto. Mas o candidato de Maluf observou, com estonteante sinceridade: “É, realmente o senhor mora num lugarzinho bem ruim…” Maluf jamais o perdoou.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

