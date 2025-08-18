Segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025
A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco CentralFoto: Agência Brasil
Pela primeira vez desde janeiro, o mercado financeiro reduziu para menos de 5% a estimava de inflação para este ano no Brasil, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (18) pelo BC (Banco Central).
A projeção caiu de 5,05% para 4,95%. Para 2026, a previsão recuou de 4,41% para 4,40%.
Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua pelo BC, o objetivo central para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é de 3%, podendo variar entre 1,5% e 4,5%.
A estimativa do mercado para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025 permaneceu em 2,21%. Para 2026, a projeção de crescimento da economia brasileira continuou em 1,87%.
Juros e dólar
Os economistas do mercado financeiro mantiveram em 15% ao ano a projeção para a taxa básica de juros no fechamento de 2025. Atualmente, a Selic já está nesse patamar. Para o fim de 2026, a estimativa foi mantida em 12,50% ao ano.
A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,60. Para o encerramento de 2026, a estimativa foi mantida em R$ 5,70.