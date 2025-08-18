Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Pela primeira vez desde janeiro, mercado financeiro estima a inflação abaixo de 5% neste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central

Foto: Agência Brasil
A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. (Foto: Agência Brasil)

Pela primeira vez desde janeiro, o mercado financeiro reduziu para menos de 5% a estimava de inflação para este ano no Brasil, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (18) pelo BC (Banco Central).

A projeção caiu de 5,05% para 4,95%. Para 2026, a previsão recuou de 4,41% para 4,40%.

Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua pelo BC, o objetivo central para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é de 3%, podendo variar entre 1,5% e 4,5%.

A estimativa do mercado para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025 permaneceu em 2,21%. Para 2026, a projeção de crescimento da economia brasileira continuou em 1,87%.

Juros e dólar

Os economistas do mercado financeiro mantiveram em 15% ao ano a projeção para a taxa básica de juros no fechamento de 2025. Atualmente, a Selic já está nesse patamar. Para o fim de 2026, a estimativa foi mantida em 12,50% ao ano.

A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,60. Para o encerramento de 2026, a estimativa foi mantida em R$ 5,70.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Justiça determina que o Google quebre o sigilo de usuário de e-mail que ameaçou de morte o youtuber Felca
Em entrevista ao The Washington Post, Alexandre de Moraes diz que não vai recuar “nem um milímetro” em suas decisões contra Bolsonaro
https://www.osul.com.br/pela-primeira-vez-desde-janeiro-mercado-financeiro-estima-a-inflacao-abaixo-de-5-neste-ano-no-brasil/ Pela primeira vez desde janeiro, mercado financeiro estima a inflação abaixo de 5% neste ano no Brasil 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superam projeção e ultrapassam R$ 200 milhões
Economia Prévia do PIB brasileiro cai em junho, mas acumula crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano
Política Em entrevista ao The Washington Post, Alexandre de Moraes diz que não vai recuar “nem um milímetro” em suas decisões contra Bolsonaro
Brasil Justiça determina que o Google quebre o sigilo de usuário de e-mail que ameaçou de morte o youtuber Felca
Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral gaúcha alerta sobre golpe contra candidatos que disputaram as eleições municipais de 2024
Brasil Caixa começa a pagar a parcela de agosto do Bolsa Família
Rio Grande do Sul Granizo e ventos de até 100 quilômetros por hora devem atingir o Rio Grande do Sul nesta semana
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Rio Grande do Sul Semana começa com mais de 9.300 oportunidades de trabalho em diversas cidades gaúchas
Inter No Beira-Rio, Inter perde por 3 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro
Pode te interessar

Economia Vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superam projeção e ultrapassam R$ 200 milhões

Economia Prévia do PIB brasileiro cai em junho, mas acumula crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano

Economia Porto de Rio Grande registra melhor resultado semestral em quatro anos

Economia Dólar encerra a semana abaixo dos R$ 5,40; Bolsa brasileira fica estável