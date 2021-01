Esporte Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo: saiba quem marcou mais gols contra os maiores clubes ou seleções

11 de janeiro de 2021

Pelé x CR7 x Messi: raio-X levanta gols dos craques. (Foto: Reprodução)

Como comparar jogadores e seus feitos se falamos de atletas que viveram épocas distintas do esporte? Eis a pergunta de um milhão nas discussões esportivas sobre os maiores de todos os tempos. Na mais recente, no futebol, a polêmica gira em torno do número de gols. Enquanto uns ignoram 516 dos 1283 de Pelé sob a alegação que foram marcados em jogos não oficiais, outros argumentam que tais confrontos eram parte fundamental da rotina de clubes à época e que, portanto, devem ser considerados.

Numa discussão que parece não ter fim, O Globo publica um levantamento inédito que, em vez de focar no ponto da polêmica – o caráter oficial ou não das partidas, já tão explorado – muda o protagonismo para as vítimas de Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Numa análise minuciosa dos 2.798 gols marcados pelos três jogadores, descobrimos quem mais foi às redes contra os maiores clubes e seleções tradicionais do planeta, independentemente se a partida entra ou não na conta de oficiais. Recentemente, Lionel Messi, pelo Barcelona, ultrapassou Pelé, do Santos, no número de gols oficiais por um só clube. Também levando em conta só os marcados em competições chanceladas e amistosos da Fifa, há quem afirme que Cristiano Ronaldo ultrapassou ou está perto de passar o brasileiro na artilharia histórica.

Comparando os gols do trio pelos adversários das partidas, é Pelé quem mais marcou contra as maiores seleções e times da Europa e da América do Sul, mesmo tendo muitos gols em amistosos contra combinados e seleções regionais, e o Campeonato Paulista sua maior fonte de artilharia. Diante das camisas mais pesadas do planeta, times campeões da Libertadores e da Champions League, Pelé tem 249 gols, enquanto Cristiano Ronaldo e Messi não chegaram nem a marcar uma centena de vezes cada um. Contra clubes campeões também nacionais (do principal torneio de cada país, como o Brasileirão, a La Liga ou a Premier League, considerando apenas a Europa e América do Sul), a vantagem fica mais apertada, mas se mantém: Pelé tem 479 gols, contra 361 de CR7 e 348 de Messi.

Quando as vítimas são seleções nacionais, Pelé também está na frente. O brasileiro tem 18 gols contra campeões mundiais e 93 contra seleções que disputaram ao menos uma Copa. Messi, em segundo, tem 14 e 57, respectivamente.

Rivais inexpressivos

Os números não trazem apenas boas notícias para Pelé. O levantamento também dá argumento para quem diz que muitos dos gols do Rei do Futebol foram contra times irrelevantes. Pelé tem 628 de seus 1.283 gols contra clubes que nunca foram campeões nem da liga em seus países, além de times de outros continentes periféricos no mundo da bola. É cerca de o dobro dos tentos marcados por Cristiano Ronaldo e Messi na mesma categoria. Entre os três, o brasileiro, que completou 80 anos no ano passado, é o único com mais de 50% dos gols marcados contra times que nunca conquistaram a maior campeonato de seus países.

Pelé ainda tem 51 gols marcados contra combinados, times não profissionais e seleções regionais, todos não oficiais, em partidas e torneios amistosos. Somando com os contra times menores, são 679 gols contra camisas menos tradicionais, o que corresponde a cerca de 90% dos gols totais na carreira de Cristiano Ronaldo ou Messi. Ou seja, Pelé marcou mais que o português e o argentino contra as melhores camisas, mas tem uma base da pirâmide maior com gols contra adversários menos relevantes.

Isso acontece, principalmente, graças ao enorme número de jogos pelo Campeonato Paulista e o tempo gasto pelo Santos em amistosos nas décadas de 50 a 70, uma tradição da época.

Contemporâneos, Messi e Cristiano Ronaldo seguem um mesmo padrão na distribuição de seus gols contra clubes. A maior fatia é contra os menos tradicionais e vencedores (média de 46,5%), contra 58% de Pelé. Ambos dobram a porcentagem de gols do brasileiro contra clubes que conquistaram apenas a liga nacional e não o continente (41% e 40%, contra 20%), mas perdem quando o recorte é contra apenas campeões da Champions e da Libertadores (12% e 14%, contra 22% do brasileiro).

Das dez maiores vítimas de cada um, Pelé tem três campeões continentais (Corinthians, Palmeiras e São Paulo) e um nacional (Guarani). Messi e Cristiano têm, cada um, um campeão da Champions (Real Madrid e Barcelona, respectivamente) e cinco nacionais (Sevilla, Atletico de Madrid, Valencia, Athletic Bilbao para ambos. O argentino tem o La Coruña e o português a Real Sociedad).

Destaque na seleção

O padrão dos jogadores de Barcelona e Juventus desaparece com a camisa das seleções. E surpreendentemente, quem se dá melhor é Messi pela Argentina. Apesar de ser o que tem o menor número de gols totais pelo seu país no trio, o argentino vence até Pelé na porcentagem dos gols mais difíceis, contra seleções campeãs mundiais (19% contra 14%) e tem chances de ultrapassá-lo nos números absolutos antes da Copa do Mundo do Qatar. Já Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro em atividade com a camisa de uma seleção, tem bons números graças a uma coleção de gols contra países sem tradição. Só 5% de seus gols contra seleções são contra campeões mundiais – são quatro ao todo, três contra a Espanha na estreia da Copa de 2018 e um contra a Argentina em 2011 e 44% contra seleções que nunca foram à Copa. Enquanto Messi tem Brasil e Uruguai como suas maiores vítimas pela seleção, Cristiano tem Lituânia, Armênia, Andorra, Letônia e Luxemburgo.

Cada um a seu jeito e em seu tempo, Pelé, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ganham, com justiça e a todo momento, a alcunha de “incomparáveis” graças aos feitos dentro de campo. Mesmo sendo comparados, um com o outro, o tempo todo. O trio representa tanto para a história do esporte que, neste e em outros levantamentos, procura se entender quais gols valem mais, quais menos, num exercício hercúleo de entender quem merece mais veneração. A ponto de, por vezes, esqueceremos que gol, seja contra o Jabaquara ou a Alemanha, é e sempre será o grande momento do futebol. E, juntos, os três proporcionaram a alegria máxima de um jogo quase três mil vezes.

