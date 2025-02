Grêmio Pelo Gauchão, Grêmio e Inter disputam neste sábado o primeiro clássico da temporada

Válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Grenal 444 começa às 21h, na Arena. (Foto: Grêmio/Divulgação)

Em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter disputam neste sábado (8) o primeiro clássico da temporada. O Grenal 444 começa às 21h, na Arena. Os técnicos Gustavo Quinteros e Roger Machado fecharam nessa sexta-feira (7) a preparação de suas equipes para o confronto.

Na última partida pelo torneio estadual, o Tricolor perdeu para Juventude por 2 a 0, em duelo disputado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time de Quinteros lidera o Grupo A do Gauchão, com 10 pontos. Já o Colorado venceu o Brasil de Pelotas, por 3 a 0, no Beira-Rio. A equipe de Roger está na 1ª posição do Grupo B, com 13 pontos.

Rafael Klein, que foi escolhido como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2024, será o comandante da arbitragem no Grenal e fará a sua estreia no clássico gaúcho. Na última temporada, ele foi o responsável por apitar o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1. Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa), Maira Mastella Moreira (Fifa). O quarto Arbitro será Francisco Soares Dias. Já Daniel Nobre Bins (Fifa) ficará encarregado do VAR.

Grêmio

O último treino do Grêmio antes do clássico teve início com os goleiros trabalhando sob a orientação de Mateus Famer, enquanto os atletas de linha realizavam o aquecimento com os preparadores físicos. Posteriormente, os jogadores se reuniram com o técnico Gustavo Quinteros e seus auxiliares para ajustes táticos. A atividade foi encerrada com exercícios de bola parada.

Inter

A preparação da equipe do Inter para o Grenal chegou ao fim na tarde dessa sexta-feira (7), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou um treinamento com portões fechados, ajustando os últimos detalhes do time que entrará em campo na busca de mais três pontos no Estadual.

Trânsito e transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), divulgou o esquema especial de trânsito e transporte feito para o clássico Grenal. A abertura dos portões está marcada para as 19h e duas linhas especiais de ônibus começam a circular às 18h.

– Ônibus F04 Futebol Arena: Com partida do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, dez veículos irão em direção ao estádio, com a primeira viagem marcada para às 18h. Após o fim da partida, dez veículos sairão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

– Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena: Quatorze veículos sairão da rua Peri Machado, no Menino Deus, em direção a Arena, com a primeira viagem às 16h30. Após o confronto, oito veículos articulados partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano e vão desembarcar na rua Peri Machado.

– Lotação: Após a partida, lotações da linha 60.4 – Parque Humaitá irão em direção ao centro, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, para o Terminal Sete de Setembro.

– Trânsito: A partir das 8h, os agentes da EPTC irão orientar a circulação nas imediações do estádio. A partir das 17h, serão bloqueadas a avenida Padre Leopoldo Brentano, a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448, conforme monitoramento local.

