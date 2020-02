Notas Mundo Pelo menos 17 civis morrem no noroeste da Síria

6 de fevereiro de 2020

As forças do regime da Síria, com apoio de sua aliada Rússia, avançaram em uma cidade crucial da província de Idlib em uma ofensiva contra essa região do noroeste do país, deixando 17 civis mortos, entre eles crianças, nesta quinta-feira. Em dois meses, cerca 586 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa dos combates na região.

